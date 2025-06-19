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УЗ підвищує швидкість вантажних перевезень: бізнес платитиме менше за вагони
17:37 19.06.2025 |
АТ "Укрзалізниця" з 16 червня підвищила нормативні показники середньодобової швидкості руху власного вантажного рухомого складу.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що це дозволить скоротити час доставлення вантажів і зменшити витрати клієнтів на користування вагонами. Перевізники витрачатимуть менше діб на перевезення, а отже - менше сплачуватимуть за користування вагонами.
Рішення ухвалене на основі аналізу фактичного руху вагонів у першому півріччі 2025 року. У низці випадків реальна швидкість перевищувала чинні нормативи. Оновлені показники діятимуть до кінця року - до 31 грудня 2025-го.
Зміни торкнулися кількох типів вагонів: зерновозів, цистерн, критих вагонів, цементовозів, переобладнаного спеціалізованого рухомого складу, контрейлерних і фітингових платформ.
Для фітингових платформ швидкість підвищено до:
* внутрішні та імпортні перевезення: вагонне/контейнерне відправлення - 170 км/добу (було 154), маршрутні поїзди - 197 км/добу (було 154);
* експорт через сухопутні пункти пропуску: всі типи - 213 км/добу (було 139);
* доставлення до припортових станцій: вагонне відправлення - 182 км/добу (було 156), маршрутні поїзди - 264 км/добу (було 156).
У середньому для цього типу рухомого складу швидкість зросте в середньому на 38%.
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