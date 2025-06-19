УЗ підвищує швидкість вантажних перевезень: бізнес платитиме менше за вагони

АТ "Укрзалізниця" з 16 червня підвищила нормативні показники середньодобової швидкості руху власного вантажного рухомого складу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що це дозволить скоротити час доставлення вантажів і зменшити витрати клієнтів на користування вагонами. Перевізники витрачатимуть менше діб на перевезення, а отже - менше сплачуватимуть за користування вагонами.

Рішення ухвалене на основі аналізу фактичного руху вагонів у першому півріччі 2025 року. У низці випадків реальна швидкість перевищувала чинні нормативи. Оновлені показники діятимуть до кінця року - до 31 грудня 2025-го.

Зміни торкнулися кількох типів вагонів: зерновозів, цистерн, критих вагонів, цементовозів, переобладнаного спеціалізованого рухомого складу, контрейлерних і фітингових платформ.

Для фітингових платформ швидкість підвищено до:

* внутрішні та імпортні перевезення: вагонне/контейнерне відправлення - 170 км/добу (було 154), маршрутні поїзди - 197 км/добу (було 154);

* експорт через сухопутні пункти пропуску: всі типи - 213 км/добу (було 139);

* доставлення до припортових станцій: вагонне відправлення - 182 км/добу (було 156), маршрутні поїзди - 264 км/добу (було 156).

У середньому для цього типу рухомого складу швидкість зросте в середньому на 38%.