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АНАЛІТИКА

АРМА викрило незаконне використання арештованого заводу, пов’язаного з Медведчуком

 

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів провело перевірку арештованих активів, що належать ТОВ "Бетонбуд" та виявило факти незаконного використання заводу, який раніше був пов'язаний зі зрадником Віктором Медведчуком.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Зокрема, на об'єкті викрили незаконну експлуатацію арештованих потужностей - виготовлення та збут бетонних розчинів, готових для використання. Також виявлено використання спеціального транспорту, призначеного для перевезення продукції.

Наразі Агентство направило низку запитів до:

* Національної поліції України - щодо отримання інформації з камер відеоспостереження

* Львівської міської ради - щодо доступу до систем моніторингу руху транспортних засобів

* Державної служби України з безпеки на транспорті - з метою отримання даних про маршрути, габаритно-ваговий контроль та інші характеристики транспортних перевезень.

Крім того, Західному МТУ АРМА доручило перевірити показники одометрів кожного транспортного засобу, наявність технічних паспортів та ключів, а також місцезнаходження машин.

"Цей випадок - ще один приклад того, як арештовані активи, пов'язані з особами, які підозрюються у сприянні державі-агресору, намагаються вивести з-під контролю держави", - наголосили в Агентстві.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції ініціювало заборону на продаж арештованого майна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко в Україні, кошти від якого моли спрямувати на допомогу ЗСУ.

У міністерстві пояснювали, що припинити продаж арештованого майна Медведчука потрібно, щоб пізніше стягнути його на користь держави у межах санкційної процедури. У Мін'юсті також вважають, що кримінальні справи щодо Медведчука в українських судах можуть залишитися без вироку, тому держава може бути змушена повернути вартість проданого арештованого майна.

Міністерства юстиції з вересня минулого року очолює Ольга Стефанішина, яка сама є підозрюваною в корупційній справі колишньої міністерки юстиції часів Януковича Олени Лукаш.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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