Фінансові новини
- |
- 19.06.25
- |
- 17:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
АРМА викрило незаконне використання арештованого заводу, пов’язаного з Медведчуком
13:33 19.06.2025 |
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів провело перевірку арештованих активів, що належать ТОВ "Бетонбуд" та виявило факти незаконного використання заводу, який раніше був пов'язаний зі зрадником Віктором Медведчуком.
Про це повідомила пресслужба АРМА.
Зокрема, на об'єкті викрили незаконну експлуатацію арештованих потужностей - виготовлення та збут бетонних розчинів, готових для використання. Також виявлено використання спеціального транспорту, призначеного для перевезення продукції.
Наразі Агентство направило низку запитів до:
* Національної поліції України - щодо отримання інформації з камер відеоспостереження
* Львівської міської ради - щодо доступу до систем моніторингу руху транспортних засобів
* Державної служби України з безпеки на транспорті - з метою отримання даних про маршрути, габаритно-ваговий контроль та інші характеристики транспортних перевезень.
Крім того, Західному МТУ АРМА доручило перевірити показники одометрів кожного транспортного засобу, наявність технічних паспортів та ключів, а також місцезнаходження машин.
"Цей випадок - ще один приклад того, як арештовані активи, пов'язані з особами, які підозрюються у сприянні державі-агресору, намагаються вивести з-під контролю держави", - наголосили в Агентстві.
Як повідомлялося, Міністерство юстиції ініціювало заборону на продаж арештованого майна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко в Україні, кошти від якого моли спрямувати на допомогу ЗСУ.
У міністерстві пояснювали, що припинити продаж арештованого майна Медведчука потрібно, щоб пізніше стягнути його на користь держави у межах санкційної процедури. У Мін'юсті також вважають, що кримінальні справи щодо Медведчука в українських судах можуть залишитися без вироку, тому держава може бути змушена повернути вартість проданого арештованого майна.
Міністерства юстиції з вересня минулого року очолює Ольга Стефанішина, яка сама є підозрюваною в корупційній справі колишньої міністерки юстиції часів Януковича Олени Лукаш.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко наполягає на скасуванні указу про санкції проти нього, бо за 5 місяців підстав не надано
ТОП-НОВИНИ
|Лагард у Києві: Поглиблення торговельних зв'язків може зміцнити нашу спільну стійкість
|Путін заявив про готовність зустрічатися з Зеленським, але не підписувати документи
|Верховна Рада ухвалила законопроєкт про множинне громадянство
|Карні оприлюднив власну заяву як головуючий на G7 замість спільної заяви лідерів - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|АРМА викрило незаконне використання арештованого заводу, пов’язаного з Медведчуком
|Укроборонпром корпоратизує ДП «Радіоприлад»
|НБУ включив Ідея Банк до переліку системно важливих
|Велика приватизація: «Укрбуд» продали грузинському бізнесмену за ₴805 мільйонів
|Мінагрополітики розподілило квоти на експорт м’яса птиці в Євросоюз
|Наглядова рада Нафтогазу призначила нових членів правління
|Міненерго внесло зміни до статуту Укренерго, які посилюють роль держави в ухваленні стратегічних рішень
Бізнес
|Лише 16% працівників вважають, що ШІ є корисним для їх роботи – дослідження
|Обсяг ринку людиноподібних роботів може зрости до $1,4-1,7 трлн до 2050 р. - UBS
|Альтман: Meta намагалась переманити працівників OpenAI, пропонуючи бонуси до $100 млн
|В Україні розпочали розроблення власної мовної ШІ-моделі. Її представлять до кінця року
|Техногіганти хочуть 10 років без правил для ШІ в США
|Соцмережі стають основним джерелом новин для людей по всьому світу — дослідження
|Новий стандарт NFC полегшить використання безконтактних платежів