Укроборонпром корпоратизує ДП «Радіоприлад»

Уряд погодив перетворення держпідприємства «Радіоприлад» на акціонерне товариство з державною часткою у 100%.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Погоджено пропозицію акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» щодо припинення запорізького державного підприємства «Радіоприлад» шляхом його перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю з державною часткою в статутному капіталі в розмірі 100%», - йдеться в повідомленні.

Завод «Радіоприлад» у м. Запоріжжя входить до складу державного АТ «Українська оборонна промисловість», спеціалізується на виробництві та розробці засобів радіозв'язку.