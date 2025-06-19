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АНАЛІТИКА

Укроборонпром корпоратизує ДП «Радіоприлад»

 

Уряд погодив перетворення держпідприємства «Радіоприлад» на акціонерне товариство з державною часткою у 100%.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Погоджено пропозицію акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» щодо припинення запорізького державного підприємства «Радіоприлад» шляхом його перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю з державною часткою в статутному капіталі в розмірі 100%», - йдеться в повідомленні.

Завод «Радіоприлад» у м. Запоріжжя входить до складу державного АТ «Українська оборонна промисловість», спеціалізується на виробництві та розробці засобів радіозв'язку.
 

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