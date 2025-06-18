Велика приватизація: «Укрбуд» продали грузинському бізнесмену за ₴805 мільйонів

Фонд держмайна на аукціоні у межах великої приватизації продав за 805 млн грн будівельну компанію "Укрбуд". Переможцем торгів стало ТОВ "Петро Ойл енд Кемікалс".

Про це повідомила пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

«Сьогодні відбувся аукціон з великої приватизації державного пакета акцій розміром 100% статутного капіталу державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд». У ході торгів змагалися 5 учасників, що зумовило зростання вартості лота зі стартових 262 646 000 гривень до фінальних 805 001 000 гривень», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонувало ТОВ «Петро Ойл Енд Кемікалс». За даними сервісу YouControl, компанія зареєстрована у 2019 році. Основним видом її діяльності зазначено виробництво продуктів нафтоперероблення.

Згідно з умовами приватизації, новий власник зобов'язаний серед іншого зберегти основні вид діяльності «Укрбуд», погасити протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, які наявні на дату переходу права власності на придбаний пакет акцій товариства, та не допустити звільнення працівників товариства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу.

У ФДМУ зазначили, що до складу товариства входить 10 дочірніх підприємств загальною балансовою вартістю активів станом на 31.12.2024 понад 255 млн грн, серед яких: проєктні інститути та навчально-курсові комбінати, об'єкти нерухомості у різних містах України, з яких частина вже здана в оренду.

За даними Opendatabot, власником "Петро Ойл Енд Кемікалс" є "Лурак Інвестментс Лімітед" (100%, Кіпр), кінцевим бенефіціаром вказаний Давід Бежуашвілі через "Чемексім Інтернешнл Лтд" (Грузія).

Як повідомлялося, 6 вересня 2024 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про включення 100% акцій АТ «Укрбуд» до переліку об'єктів великої приватизації. Компанія була передано в управління Фонду державного майна України у січні 2023 року.