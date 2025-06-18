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Мінагрополітики розподілило квоти на експорт м’яса птиці в Євросоюз
16:02 18.06.2025 |
Міністерство аграрної політики та продовольства України розподілило квоти на експорт м'яса птиці та їстівних субпродуктів свійської птиці до країн Європейського Союзу.
Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.
Розподіл квот між експортерами здійснено пропорційно фактичним обсягам поставок зазначеної продукції до країн ЄС за січень-квітень 2025 року.
Зокрема, на період до 30 вересня 2025 року квоти отримали:
* ПрАТ "Миронівська птахофабрика" - 11,54 тис. тонн (кури частинами), 3,51 тис. тонн (не розрізані на частини);
* ТОВ "Вінницька птахофабрика" - 7,32 тис. тонн, 2,23 тис. тонн;
* ТОВ "Птахокомплекс "Дніпровський" - 2,05 тис. тонн, 622,13 тонни;
* ТОВ "Агро-Овен" - 422,63 тонни, 128,49 тонни;
* ТОВ "ВВК Груп" - 98,4 тонни, 29,92 тонни;
* ФГ "Улар" - 286,35 тонни, 87,06 тонни;
* ТОВ "Агроль" - 101,85 тонни, 30,96 тонни;
* ТОВ "Ріверсайд Груп" - 88,07 тонни, 26,78 тонни;
* ТОВ "УПГ - Інвест" - 822,29 тонни (індики).
На період із 1 жовтня по 31 грудня 2025 року квоти розподілено наступним чином:
* ПрАТ "Миронівська птахофабрика" - 8,66 тис. тонн, 2,63 тис. тонн;
* ТОВ "Вінницька птахофабрика" - 5,49 тис. тонн, 1,67 тис. тонн;
* ТОВ "Птахокомплекс "Дніпровський" - 1,53 тис. тонн, 466,6 тонни;
* ТОВ "Агро-Овен" - 316,98 тонни, 96,37 тонни;
* ТОВ "ВВК Груп" - 73,8 тонни, 22,44 тонни;
* ФГ "Улар" - 214,76 тонни, 65,29 тонни;
* ТОВ "Агроль" - 76,39 тонни, 23,22 тонни;
* ТОВ "Ріверсайд Груп" - 66,05 тонни, 20,08 тонни;
* ТОВ "УПГ - Інвест" - 616,71 тонни (індики).
Окрім того, резервний обсяг квоти обсягом у 1071 тонну буде розподілено між експортерами, які не здійснювали постачання зазначеної продукції до Євросоюзу в січні-квітні 2025 року: 612 тонн - у період до 30 вересня 2025 року, 459 тонн - у період з 1 жовтня до 31 грудня 2025 року.
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