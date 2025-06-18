Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінагрополітики розподілило квоти на експорт м’яса птиці в Євросоюз

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України розподілило квоти на експорт м'яса птиці та їстівних субпродуктів свійської птиці до країн Європейського Союзу.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

Розподіл квот між експортерами здійснено пропорційно фактичним обсягам поставок зазначеної продукції до країн ЄС за січень-квітень 2025 року.

Зокрема, на період до 30 вересня 2025 року квоти отримали:

* ПрАТ "Миронівська птахофабрика" - 11,54 тис. тонн (кури частинами), 3,51 тис. тонн (не розрізані на частини);
* ТОВ "Вінницька птахофабрика" - 7,32 тис. тонн, 2,23 тис. тонн;
* ТОВ "Птахокомплекс "Дніпровський" - 2,05 тис. тонн, 622,13 тонни;
* ТОВ "Агро-Овен" - 422,63 тонни, 128,49 тонни;
* ТОВ "ВВК Груп" - 98,4 тонни, 29,92 тонни;
* ФГ "Улар" - 286,35 тонни, 87,06 тонни;
* ТОВ "Агроль" - 101,85 тонни, 30,96 тонни;
* ТОВ "Ріверсайд Груп" - 88,07 тонни, 26,78 тонни;
* ТОВ "УПГ - Інвест" - 822,29 тонни (індики).

На період із 1 жовтня по 31 грудня 2025 року квоти розподілено наступним чином:

* ПрАТ "Миронівська птахофабрика" - 8,66 тис. тонн, 2,63 тис. тонн;
* ТОВ "Вінницька птахофабрика" - 5,49 тис. тонн, 1,67 тис. тонн;
* ТОВ "Птахокомплекс "Дніпровський" - 1,53 тис. тонн, 466,6 тонни;
* ТОВ "Агро-Овен" - 316,98 тонни, 96,37 тонни;
* ТОВ "ВВК Груп" - 73,8 тонни, 22,44 тонни;
* ФГ "Улар" - 214,76 тонни, 65,29 тонни;
* ТОВ "Агроль" - 76,39 тонни, 23,22 тонни;
* ТОВ "Ріверсайд Груп" - 66,05 тонни, 20,08 тонни;
* ТОВ "УПГ - Інвест" - 616,71 тонни (індики).

Окрім того, резервний обсяг квоти обсягом у 1071 тонну буде розподілено між експортерами, які не здійснювали постачання зазначеної продукції до Євросоюзу в січні-квітні 2025 року: 612 тонн - у період до 30 вересня 2025 року, 459 тонн - у період з 1 жовтня до 31 грудня 2025 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6293
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 47,9028
  0,1131
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1431  0,07 0,17 41,7308  0,02 0,05
EUR 47,5665  0,12 0,25 48,3146  0,10 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6250  0,15 0,35 41,6450  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес