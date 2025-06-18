Наглядова рада Нафтогазу призначила нових членів правління

Наглядова рада Нафтогазу (фото - Сергій Корецький / Facebook)

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначила двох нових членів правління - Оксану Волинець та Олену Артазей. Про це пресслужба Групи Нафтогаз повідомила у вівторок, 17 червня.

За словами голови правління Сергія Корецького, оновлення в управлінській структурі спрямовані насамперед на посилення команди за ключовими напрямками.

Оксана Волинець очолила напрям правових та регуляторних питань. Має понад 20 років юридичного досвіду, зокрема у сферах корпоративного управління, M&A та врегулювання складних корпоративних спорів. Керувала відповідними підрозділами у Групі "Континіум" та ПАТ "Укрнафта".

Олена Артазей відповідатиме за HR-напрям у Групі Нафтогаз. Вона має понад 10 років досвіду управління персоналом у приватному та державному секторах, зокрема в компанії WOG, Фонді держмайна та ПАТ "Укрнафта".

Крім того, директором з операційної ефективності у сфері закупівель та управління ланцюгами постачання Групи Нафтогаз призначено Надію Бігун.

Вона має близько 20 років досвіду у сфері закупівель у бізнесах і компаніях національного рівня. Зокрема, з 2015 року обіймала керівні посади в Прозорро, Укрпошті, ДП "Медичні закупівлі України" та Укроборонпромі. У 2022-2025 роках працювала на посаді заступниці міністра економіки, відповідаючи за політику закупівель.

Про зміни у складі правління Нафтогазу стало відомо ще 13 червня, після викриття НАБУ схеми з квартирами у Києві, до якої причетні колишні посадовці Міністерства розвитку громад і територій, коли його очолював Олексій Чернишов. Один із підозрюваних - колишній держсекретар Мінрегіону Василь Володін. На момент отримання підозри він був членом правління Нафтогазу. 17 червня ВАКС заарештував його під заставу 20 млн грн.

За даними ЕП, 13 червня, крім Володіна, було звільнено й Івана Лукерю.

Ще двоє чинних членів правління - Роман Чумак та Дмитро Абрамович - поки що залишаться в компанії. Щоправда, співпрацю з першим продовжили лише на три місяці - до 16 вересня 2025 року, з Абрамовичем всього на місяць - до 16 липня 2025 року.