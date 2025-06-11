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АНАЛІТИКА

Максим Кріппа отримав контроль над МВЦ

Максим Кріппа отримав контроль над МВЦ

 

Власник бізнес-центру "Парус" і готелю "Україна", а також кіберспортивної команди NAVI Максим Кріппа отримав контроль над 75% ТОВ "Міжнародний виставковий центр" (МВЦ, всі - Київ), який позиціонує себе найбільшою виставковою спорудою не лише Києва, а й України.

"Я інвестую в нерухомість майже 20 років - у світі та в Україні. Будь-яка угода в Україні для мене є символом віри у майбутнє країни та її інвестиційну привабливість для міжнародних партнерів. Наразі стосовно цього обʼєкту ми зафіксували наші домовленості і будемо працювати над тим, що вже є зараз. Угода, що відбулася, стосується не тільки акції A.T.V.T., яка володіє 50,04% статутного капіталу МВЦ, а й часток Анатолія і Олени Ткаченко, загальна придбана частка у власності становить 75+%", - повідомив він у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Стосовно планів на актив Кріппа зазначив, що на сьогодні МВЦ має потенціал, щоб бути точкою концентрації масштабних галузевих та бізнесових подій, знаковим майданчиком, який презентує світові сучасну Україну.

"Актуальне завдання - зберегти професійну команду з понад 130 людей, запустити процес переосмислення обʼєкту, зробити його більш інноваційним та інклюзивним. В майбутньому не виключаю можливості зміни призначення обʼєкту. Будемо враховувати глобальні тренди і орієнтуватися на запит ринку та аудиторій, можливо, тестувати нові формати", - повідомив він.

При цьому, за оцінкою Кріппи, будівля МВЦ не потребує нагальної модернізації. Наразі розширення чи реконструкція об'єкту не планується

Як повідомлялось Антимонопольний комітет у травні 2025 р надав дозвіл кіпрській компанії Citadel Ventures Cyprus Limited, бенефіціаром якої, за даними YoiControl, є Кріппа, на набуття контролю над іншою кіпрською компанією A.T.V.T. Business Expo Holdings Ltd., якій належить 50,04% в ТОВ "МВЦ". Бенефіціарами ТОВ "МВЦ" вказано директора Анатолія Вікторовича Ткаченка та Віктора Вікторовича Ткаченка. Анатолію Ткаченку та Олені Вікторівні Ткаченко напряму належали по 12,49% ТОВ. Ще 24,98% - у венчурного корпоративного інвестфонду "Асборн", бенефіціаром якого є Марина Дорохіна - донька відомого київського девелопера торговельної нерухомості Вагіфа Алієва.

МВЦ у 2024 році збільшив виручку на 71,4% - до 83,0 млн грн, його чистий збиток скоротився у 3,3 раза - до 7,1 млн грн.

За даними на сайті центру, загальна площа комплексу - 73,23 тис. кв. м, загальна площа виставкових залів - 38,68 тис. кв. м. Він поєднує чотири павільйони експозиційною площею 10,85 тис. кв. м, 10,66 тис. кв. м, 10,56 тис. кв. м та 6,6 тис. кв. м, 18 вхідних груп та 20 вантажних воріт (для доставки великогабаритних вантажів прямо до виставкових залів).
 

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