Мазепа купив українську «дочку» китайської Beiken і очолив її наглядову раду

Інвестор і засновник Concorde Capital Ігор Мазепа завершив угоду з купівлі провідної бурової компанії "Бейкень Енергетика Україна". Про це повідомила пресслужба Beiken.

Новим власником підприємства стала кіпрська компанія Prato Golf Investments LTD, яка належить Мазепі. Вона викупила бізнес у китайської корпорації Beiken Energy Group, що раніше володіла "Бейкень Енергетика Україна".

Головою наглядової ради компанії призначено Мазепу. До її складу також приєднався управлінець і стратег у сфері енергетики з понад 40-річним досвідом Джо Д. Рейні.

Джо Д. Рейні - американський топменеджер із великим досвідом у нафтогазовій галузі, зокрема в компанії Halliburton (Х'юстон, США) - одній із найбільших нафтогазосервісних корпорацій світу, що надає послуги на всіх етапах життєвого циклу родовищ.

"Досвід Джо охоплює управління складними міжнародними операціями, стратегічне планування та розвиток бурових і сервісних напрямків у понад 50 країнах світу. Впевнений, що це буде сприяти розвитку компанії та допоможе подолати можливий дефіцит газу в країні", - зазначив Мазепа.

Компанія працює на українському нафтовогазовому ринку з 2017 року, має виробничу базу в Полтаві та спеціалізується на бурових роботах і управлінні проєктами у сфері енергетики.

ТОВ "Бейкень Енергетика Україна" було засновано у 2017 році як дочірню компанію другого рівня китайської публічної нафтогазосервісної корпорації Beiken Energy Group.

Наприкінці 2024 року Prato Golf Investments LTD завершила угоду з придбання української компанії.

"Бейкень Енергетика Україна" працює на нафтовогазосервісному ринку України, зокрема, спеціалізується на бурових роботах та інтегрованому управлінні проєктами (IPM). Виробнича база компанії розташована в Полтаві.