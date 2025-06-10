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АНАЛІТИКА

З 1 липня Укрпошта змінює умови виплат післяплати: нові ліміти для фізосіб

 

Укрпошта оновлює правила виплат післяплати для фізичних осіб - з 1 липня 2025 року запроваджуються нові ліміти на грошові операції у відділеннях, інформує пресслужба компанії.

Зміни є частиною заходів із дотримання законодавства та протидії зловживанням. Водночас Укрпошта запевняє: більшість клієнтів не відчують жодного дискомфорту, а ті, кого стосуються нові правила, матимуть час адаптуватися.

Що змінюється з 1 липня:

Для фізичних осіб, які отримують готівку у відділеннях:

* Максимальна сума післяплатних виплат протягом місяця - 100 000 грн
* Максимальна кількість виплат на місяць - 10 операцій

Без змін - для виплат на банківську картку:

* До 29 999 грн на день
* До 50 операцій на день
* До 250 000 грн на місяць
* До 500 операцій на місяць

У 2024 році компанія спрямувала до бюджету України 3,1 млрд грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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