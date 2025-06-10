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Кабмін оновив статут і положення про наглядову раду Нафтогазу
10:54 10.06.2025 |
Кабінет міністрів вніс зміни до статуту НАК «Нафтогаз України» та положення про наглядову раду для підвищення ефективності управління компанією.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нафтогаз.
"У межах реформи корпоративного управління наглядова рада затверджує стратегічний, інвестиційний та фінансовий плани компанії, а також звіт про виконання фінансового плану. Крім цього, вона подає на затвердження уряду пріоритети розвитку НАК «Нафтогаз України», які відображаються у листі очікування власника", - йдеться у повідомленні.
Крім того, виключною компетенцією наглядової ради є питання звільнення та призначення членів правління. Уряд, як акціонер НАК «Нафтогаз України», не менше одного разу на три роки проводить незалежну оцінку діяльності наглядової ради.
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