Укрзалізниця замовила 95 купейних вагонів у Крюківського заводу

Укрзалізниця і Крюківський вагонобудівний завод 5 червня підписали контракт на постачання 95 купейних вагонів за 4,475 млрд грн. Про це йдеться на сайті Prozorro.

Крюківський завод був єдиним учасником тендеру, який відбувся 15 травня. Вартість угоди з ПДВ становить 5,37 млрд грн. Попередня оплата досягає 58%, або 3,11 млрд грн.

У межах договору КВБЗ має побудувати та до 31 грудня 2028 року поставити:

→ 88 купейних вагонів моделі 61-779 виконання 02 (10 купе по чотири пасажири та купе відпочинку провідника);

→ 7 купейних вагонів локомотивної тяги 61-779ЕГИ, обладнаних для перевезення осіб на колісних кріслах (вісім купе по чотири пасажири з купе начальника поїзда).