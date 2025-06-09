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Укрзалізниця замовила 95 купейних вагонів у Крюківського заводу
14:12 09.06.2025 |
Укрзалізниця і Крюківський вагонобудівний завод 5 червня підписали контракт на постачання 95 купейних вагонів за 4,475 млрд грн. Про це йдеться на сайті Prozorro.
Крюківський завод був єдиним учасником тендеру, який відбувся 15 травня. Вартість угоди з ПДВ становить 5,37 млрд грн. Попередня оплата досягає 58%, або 3,11 млрд грн.
У межах договору КВБЗ має побудувати та до 31 грудня 2028 року поставити:
→ 88 купейних вагонів моделі 61-779 виконання 02 (10 купе по чотири пасажири та купе відпочинку провідника);
→ 7 купейних вагонів локомотивної тяги 61-779ЕГИ, обладнаних для перевезення осіб на колісних кріслах (вісім купе по чотири пасажири з купе начальника поїзда).
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