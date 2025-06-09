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АНАЛІТИКА

НКЦПФР затвердила пілотний проєкт переходу від ПІФ до КІФ

 

Національна комісія з цінних паперів (НКЦПФР) в рамках пілотного проєкту 30 травня ухвалила рішення про ліквідацію венчурного пайового інвестиційного фонду (ПІФ) "Астон", створеного "Капітал Груп", та передачу його майна, активів та обов'язків до венчурного корпоративного інвестфонду (КІФ) "Голдфорт".

"Це - пілотний кейс переходу від ПІФ до КІФ, що вже тривалий час перебуває у фокусі інтересу ринку", - прокоментували це рішення агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Комісії.

Зазначається, що регулятор наразі опрацьовує два пілотні механізми, спрямовані на тестування нових підходів до трансформації та приєднання інвестиційних фондів. Один з проєктів передбачає ліквідацію венчурного інвестиційного фонду шляхом передачі його майна, прав та обов'язків до корпоративного інвестиційного фонду.

"Учасники неодноразово обговорювали з Комісією врегулювання такої процедури. Причина - обмежена гнучкість ПІФ, який не є юридичною особою та функціонує на засадах довіри до КУА (компанії з управління активами). Натомість КІФ - це повноцінна юридична особа з чіткою структурою корпоративного управління, укладеним договором з КУА та більшими правовими гарантіями для інвесторів", - додали у пресслужбі.

Попередньо НКЦПФР схвалила цей пілотний проєкт 30 квітня цього року.

В той же час у пресслужбі уточнили, що рішення щодо пілотного проєкту не підлягає оприлюдненню, оскільки має індивідуальний характер і містить елементи професійної таємниці.

"У цьому випадку йдеться не про загальну політику, а про експериментальне відпрацювання правового та процедурного сценарію, який потенційно може стати основою для масштабування в майбутньому", - пояснили у пресслужбі.

За її даними, паралельно Комісія опрацьовує законопроєкт про внесення до законодавства механізму трансформації інвестиційних фондів, який передбачає переход від ПІФ до КІФ.

Венчурний ПІФ "Астон" під управлінням КУА "Капітал Груп" (Київ) був створений у серпні 2019 року, у вересні того року він здійснив випуск інвестсертифікатів загальним номіналом 12 млн грн. Сама "Капітал Груп" декларує, що пріоритетним напрямком для неї є інвестування в обʼєкти нерухомості, а партнером в інвестуванні проєктів є один з провідних операторів на ринку нерухомості - ПРАТ "Нерухомість Столиці"(НЕСТ).

Венчурний інвестфонд "Голдфорт" був зареєстрований 2023 року зі статутним капіталом 21 млн грн, він знаходиться під управлінням КУА "Константа Венчур Інвест" (Івано-Франківськ, є офіс в Києві) разом з 30 іншими фондами в 12 галузях інвестування. Інформація про бенефіціарного власника КІФ "Голдфорт" відсутня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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