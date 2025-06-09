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АНАЛІТИКА

Новий голова «Нафтогазу» змінив керівника «Газорозподільних мереж»

 


Новим керівником компанії "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі", входить до групи "Нафтогазу") призначено Сергія Скибу.

Нового очільника напередодні представив колективу голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, повідомили у пресслужбі компанії.

За його словами, серед основних пріоритетів роботи новопризначеного очільника "Газмереж":

* технічне переоснащення мереж;
* підвищення надійності газопостачання;
* формування довіри до компанії через прозорі процеси та реальні зміни;
* увага до соціальних питань, підтримка військових та їхніх сімей, розвиток ветеранських програм.

Згідно з офіційною біографією, Скиба до останнього часу очолював напрямок з будівництва електростанцій в "Укрнафті", якою до переходу на посаду голови правління "Нафтогазу" у квітні 2025 року керував Корецький.

У 2019-2020 роках віг керував філією "Укрбургаз" АТ "Укргазвидобування". У 2023 році долучився до команди ТОВ "Газорозподільні мережі України" як директор Житомирської філії та пропрацював на цій посаді до липня 2024 року.

Загалом Скиба має понад 20 років досвіду у газовій галузі.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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