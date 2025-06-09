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Новий голова «Нафтогазу» змінив керівника «Газорозподільних мереж»
11:55 09.06.2025 |
Новим керівником компанії "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі", входить до групи "Нафтогазу") призначено Сергія Скибу.
Нового очільника напередодні представив колективу голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, повідомили у пресслужбі компанії.
За його словами, серед основних пріоритетів роботи новопризначеного очільника "Газмереж":
* технічне переоснащення мереж;
* підвищення надійності газопостачання;
* формування довіри до компанії через прозорі процеси та реальні зміни;
* увага до соціальних питань, підтримка військових та їхніх сімей, розвиток ветеранських програм.
Згідно з офіційною біографією, Скиба до останнього часу очолював напрямок з будівництва електростанцій в "Укрнафті", якою до переходу на посаду голови правління "Нафтогазу" у квітні 2025 року керував Корецький.
У 2019-2020 роках віг керував філією "Укрбургаз" АТ "Укргазвидобування". У 2023 році долучився до команди ТОВ "Газорозподільні мережі України" як директор Житомирської філії та пропрацював на цій посаді до липня 2024 року.
Загалом Скиба має понад 20 років досвіду у газовій галузі.
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