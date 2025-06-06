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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця почала встановлювати кондиціонери у плацкартах: знайшли спосіб

Укрзалізниця почала встановлювати кондиціонери у плацкартах: знайшли спосіб

 

Укрзалізниця знайшла спосіб встановлювати кондиціонери у плацкартних вагонах, в яких вони не передбачені конструкцією. Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.

За його словами, раніше в Укрзалізниці "розводили руками" з приводу вагонів без кондиціонерів, пояснюючи, що вони є такими від "народження" і змінити це можна лише у разі повної модернізації.

"Радію, якщо ті, хто приходять після мене, не миряться зі статусом кво: наші винахідливі інженери "Пасажирської компанії" знайшли спосіб встановлювати кондиціонери разом із ремонтами "малою кров'ю" у вагони, які не передбачали такої можливості", - написав Перцовський у Facebook.

Перші чотири вагони зі встановленими кондиціонерами вже курсують в експериментальному режимі. Протягом літа їх протестують, проведуть усі необхідні сертифікації та збільшать кількість до кількох десятків одиниць.

У перспективі УЗ планує максимально масштабувати цю технологію.

Крім того, Укрзалізниця знайшла рішення для проблеми з охолодженням вагонів під час тривалих стоянок поїздів.

У 22 міжнародних вагонах встановили акумулятори збільшеної ємності, які дозволяють підтримувати комфортну температуру навіть коли поїзд стоїть - наприклад, під час проходження митного контролю. Найближчим часом такі акумулятори планують встановити ще у 23 вагонах міжнародного сполучення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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