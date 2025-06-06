Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українська компанія Skyeton вироблятиме дрони Raybird у Словаччині

Українська компанія Skyeton вироблятиме дрони Raybird у Словаччині

 

Український виробник безпілотних авіаційних систем Skyeton показав виробництво дронів Raybird у Європейському Союзі, передає Дефендер. У релізі компанії йдеться, що безпілотники вже постачають замовникам з країн-партнерів.

Виробництво організоване на заводі Tropozond s.r.o. у Словаччині, який входить до складу Skyeton Group. Компанія провела короткий відеотур нових виробничих потужностей, демонструючи процес створення дронів.

Skyeton відома своїми безпілотними авіаційними комплексами (БпАК), зокрема системою Raybird-3, яка є однією з їхніх ключових розробок. Raybird-3 є сучасним безпілотним комплексом, призначеним для розвідувальних місій та пошуково-рятувальних операцій. Він має дві модифікації: цивільну та військову ACS-3. Військова версія оснащена захистом від засобів радіоелектронної боротьби та здатна виконувати польоти в автоматичному режимі. Дрон може перебувати в повітрі понад 24 години, долаючи 2000 км, а оператор може керувати ним на відстані до 240 км.

Нещодавно компанія оголосила про стратегічну співпрацю з данською Quadsat, яка спеціалізується на дослідженнях у сфері радіочастот. Разом вони розроблятимуть авіаційний комплекс радіоелектронної розвідки на основі спеціального підвісного модуля QS RF Locator данського виробництва та українського БпАК ACS-3 Raybird.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4717
  0,0112
 0,03
EUR
 1
 47,3773
  0,1760
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0739  0,06 0,15 41,6721  0,05 0,11
EUR 47,0850  0,04 0,08 47,7911  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,08 0,18 41,4000  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес