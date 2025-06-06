Українська компанія Skyeton вироблятиме дрони Raybird у Словаччині

Український виробник безпілотних авіаційних систем Skyeton показав виробництво дронів Raybird у Європейському Союзі, передає Дефендер. У релізі компанії йдеться, що безпілотники вже постачають замовникам з країн-партнерів.

Виробництво організоване на заводі Tropozond s.r.o. у Словаччині, який входить до складу Skyeton Group. Компанія провела короткий відеотур нових виробничих потужностей, демонструючи процес створення дронів.

Skyeton відома своїми безпілотними авіаційними комплексами (БпАК), зокрема системою Raybird-3, яка є однією з їхніх ключових розробок. Raybird-3 є сучасним безпілотним комплексом, призначеним для розвідувальних місій та пошуково-рятувальних операцій. Він має дві модифікації: цивільну та військову ACS-3. Військова версія оснащена захистом від засобів радіоелектронної боротьби та здатна виконувати польоти в автоматичному режимі. Дрон може перебувати в повітрі понад 24 години, долаючи 2000 км, а оператор може керувати ним на відстані до 240 км.

Нещодавно компанія оголосила про стратегічну співпрацю з данською Quadsat, яка спеціалізується на дослідженнях у сфері радіочастот. Разом вони розроблятимуть авіаційний комплекс радіоелектронної розвідки на основі спеціального підвісного модуля QS RF Locator данського виробництва та українського БпАК ACS-3 Raybird.