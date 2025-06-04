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Новий власник заводів Аерок змінив їхній бренд: виробництво відновлюється
14:31 04.06.2025 |
Колишні заводи Аерок, які були одним з найбільших виробників газобетонних конструкцій в Україні до повномасштабної війни, повернуться на ринок будівельних матеріалів із червня 2025 року під новим брендом. Про це LIGA.net повідомила пресслужба нового власника підприємств - BGV Group Management Геннадія Буткевича.
Компанія "Трайдент Геоінвест Україна" з групи BGV викупила Аерок за майже 1,9 млрд грн у грудні 2024 року.
Продукція тепер випускатиметься під торговою маркою Poriston (від англійських слів "porous" і "stone" - пористий камінь).
"Ви знаєте, що компанія Аерок - це було два діючих заводи в країні й один в перспективі розвитку, в перспективі відкриття. Зараз ми плануємо буквально протягом найближчого тижня відновлення роботи одного заводу. Плюс зараз активно йде продаж вже наявних запасів компанії продукції під брендом Poriston", - сказав на Українському Будівельному Конгресі в середу Сергій Войцеховський, член ради директорів BGV Group Management.
Компанія планує не лише відновити втрачену частку ринку, а й наростити її, працюючи над розширенням виробництва та запуском нових потужностей.
Вона має два заводи на Київщині (у Березані та Обухові), які здатні щорічно випускати понад 1,15 млн кубометрів газобетонних блоків різних типів - стінових, перегородкових, U-блоків, армованих виробів та теплоізоляції.
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