Фінансові новини
- |
- 03.06.25
- |
- 23:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Кернел» скоротив вирощування сої та соняшнику в 3 рази для повернення до довоєнної агрономічної стратегії
17:45 03.06.2025 |
"Кернел", один із найбільших українських агрохолдингів, у ході весняної посівної скоротив площі під соєю та соняшником у три рази до 24 тис. га і 46 тис. га відповідно для повернення до довоєнної агрономічної стратегії.
Згідно з квартальним звітом на сайті компанії, несприятливі погодні умови весною 2025 року, що характеризувалися різкими коливаннями температури на початку весняних місяців та пізніми заморозками, зумовили необхідність пересіву певних площ озимої пшениці та ріпаку.
Відтак агрохолдинг скоригував структуру посівів для майбутнього врожаю і відвів 48% всіх виробничих площ або 172 тис. га під кукурудзу. Озима пшениця залишилася другою за величиною культурою і зайняла 95 тис. гектарів або 27% від загальної площі. Площа посівів соняшнику скоротилася на 32% роти минулого сезону до 46 тис. гектарів, що становить 13% від структури посівів.
"Хоча соняшник залишається економічно життєздатним, це скорочення відображає навмисний крок до відновлення довгострокового здоров'я ґрунту, оскільки безперервне вирощування соняшнику може призвести до виснаження поживних речовин та посилення тиску шкідників", - наголосили в "Кернел".
При цьому площа посівів сої скоротилася до 24 тис. гектарів, порівняно з піком у 72 тис. га у попередньому сезоні.
"Повернення до асортименту культур групи, яке практикувалося два роки тому, спрямоване на підтримку збалансованого портфелю культур, що відповідає передовим агрономічним практикам", - резюмували в агрохолдингу.
Агрохолдинг "Кернел" до війни займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.
"Кернел" за дяв'ять місяців цього 2025 ФР збільшив чистий прибуток на 7% - до $218 млн за зростання виручки на 19% - до $3 млрд 92 млн, а його EBITDA збільшилася на 4% - до $398 млн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ втретє вразила Кримський міст
|Рада підтримала законопроєкт про декларації суддів, який розкритикували активісти
|Українська делегація на чолі із Свириденко прибула до Вашингтону - Єрмак
|Санкції проти росії, які підготували в Сенаті, підтримують і в Палаті представників — спікер Джонсон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Хмельницький обласний серцево-судинний центр отримав апарати для гемодіалізу
У РУБРИЦІ
|«Кернел» скоротив вирощування сої та соняшнику в 3 рази для повернення до довоєнної агрономічної стратегії
|Рада проголосувала за закон щодо фінінклюзії, необхідний «Укрпошті» для запуску банку
|Проти двох найбільших виробників яєць в Україні відкрили антимонопольну справу
|ДТЕК позичив 3 млрд грн на energy storage
|Українська титанова «Велта» отримала третій патент у США
|Укргазвидобування отримає кредит від ЄБРР на закупівлю мобільних бурових установок
|Concorde Capital інвестує в енергопроєкти EUR120 млн до кінця 2025 року
Бізнес
|Qualcomm тестує флагманський ARM-чип Snapdragon X2 Elite з 18 ядрами та 64 ГБ оперативної пам'яті
|Китайські вчені створили лазерний пристрій, що здатний читати текст на відстані більше кілометра
|Huawei планує випускати 3-нм чипи у 2026 році — ЗМІ
|Microsoft уклала перший контракт із профспілкою відеоігор США
|У Японії встановлено новий рекорд швидкості інтернету, який перевищив 1 мільйон ГБ/с
|Маск розширює екосистему X: стартувало бета-тестування нового месенджера XChat, який стане аналогом Telegram
|Маск лобіює закони у Конгресі США для прориву безпілотних Tesla, - Bloomberg