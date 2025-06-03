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Рада проголосувала за закон щодо фінінклюзії, необхідний «Укрпошті» для запуску банку
15:50 03.06.2025 |
Верховна Рада у вівторок 260 голосами за необхідного мінімуму у 226 голосів прийняв закон (№13018-д) щодо фінансової інклюзії, на який чекає "Укрпошта" для запуску власного банку.
"Парламент нарешті проголосував за законопроєкт №13018-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні у другому читанні", - написав голова профільного парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграм.
Як повідомлялось, згідно з цим документом в Україні з'явиться новий тип банку - банк фінансової інклюзії для обслуговування фізосіб та інших клієнтів з річним доходом до EUR5 млн, який працюватиме на основі обмеженої банківської ліцензії.
Основною метою такого банку стане обслуговування громадян та мікропідприємств, що наразі не мають стабільного доступу до фінансових послуг, зокрема, на звільнених територіях, у районах поблизу зони бойових дій та серед соціально вразливих груп населення.
Передбачається, що банк фінансової інклюзії матиме право надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам, суб'єктам господарювання, громадським і благодійним організаціям, а також органам державної влади та місцевого самоврядування.
Для забезпечення концентрації на цільових клієнтських групах передбачається обмежити діяльність банків фінансової інклюзії на ринках капіталу, а також встановити ліміти на обсяг кредитів, які можуть надаватися одному позичальнику та інші обмеження.
Законопроєктом також пропонується законодавчо закріпити визначення термінів "фінансова інклюзія", "обмежена банківська ліцензія" та "банк фінансової інклюзії", а також надати Національному банку України повноваження сприяти розвитку фінансової інклюзії.
Прийняття цього закону очікував національний поштовий оператор "Укрпошта", який планує створити "Укрпошта Банк" на базі Першого інвестиційного банку (PinBank), який був переданий державі за рішенням суду в рамках санкцій проти російських власників.
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