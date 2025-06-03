Проти двох найбільших виробників яєць в Україні відкрили антимонопольну справу

Антимонопольний комітет (АМКУ) в кінці травня розпочав справу проти двох найбільших виробників курячих яєць в Україні - групи компаній "Авангард" та Ovostar Union. Про це повідомила пресслужба відомства в вівторок, 3 червня.

АМКУ підозрює ці компанії в антиконкурентних узгоджених діях під час формування цін на курячі яйця.

Комітет почав розслідування після того, як помітив значне зростання цін на яйця у жовтні 2024 року.

У квітні АМКУ надав рекомендації десятьом найбільшим виробникам щодо недопущення порушень конкурентного законодавства, а вже через місяць після детального аналізу господарських показників розпочато офіційну справу.

АМКУ підкреслює соціальну важливість цього питання, оскільки яйця є важливим продуктом для населення, а ці дві групи компаній мають значний вплив на ринок як найбільші виробники курячих яєць в Україні.