Фінансові новини
- |
- 03.06.25
- |
- 23:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Проти двох найбільших виробників яєць в Україні відкрили антимонопольну справу
12:13 03.06.2025 |
Антимонопольний комітет (АМКУ) в кінці травня розпочав справу проти двох найбільших виробників курячих яєць в Україні - групи компаній "Авангард" та Ovostar Union. Про це повідомила пресслужба відомства в вівторок, 3 червня.
АМКУ підозрює ці компанії в антиконкурентних узгоджених діях під час формування цін на курячі яйця.
Комітет почав розслідування після того, як помітив значне зростання цін на яйця у жовтні 2024 року.
У квітні АМКУ надав рекомендації десятьом найбільшим виробникам щодо недопущення порушень конкурентного законодавства, а вже через місяць після детального аналізу господарських показників розпочато офіційну справу.
АМКУ підкреслює соціальну важливість цього питання, оскільки яйця є важливим продуктом для населення, а ці дві групи компаній мають значний вплив на ринок як найбільші виробники курячих яєць в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ втретє вразила Кримський міст
|Рада підтримала законопроєкт про декларації суддів, який розкритикували активісти
|Українська делегація на чолі із Свириденко прибула до Вашингтону - Єрмак
|Санкції проти росії, які підготували в Сенаті, підтримують і в Палаті представників — спікер Джонсон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Хмельницький обласний серцево-судинний центр отримав апарати для гемодіалізу
У РУБРИЦІ
|«Кернел» скоротив вирощування сої та соняшнику в 3 рази для повернення до довоєнної агрономічної стратегії
|Рада проголосувала за закон щодо фінінклюзії, необхідний «Укрпошті» для запуску банку
|Проти двох найбільших виробників яєць в Україні відкрили антимонопольну справу
|ДТЕК позичив 3 млрд грн на energy storage
|Українська титанова «Велта» отримала третій патент у США
|Укргазвидобування отримає кредит від ЄБРР на закупівлю мобільних бурових установок
|Concorde Capital інвестує в енергопроєкти EUR120 млн до кінця 2025 року
Бізнес
|Qualcomm тестує флагманський ARM-чип Snapdragon X2 Elite з 18 ядрами та 64 ГБ оперативної пам'яті
|Китайські вчені створили лазерний пристрій, що здатний читати текст на відстані більше кілометра
|Huawei планує випускати 3-нм чипи у 2026 році — ЗМІ
|Microsoft уклала перший контракт із профспілкою відеоігор США
|У Японії встановлено новий рекорд швидкості інтернету, який перевищив 1 мільйон ГБ/с
|Маск розширює екосистему X: стартувало бета-тестування нового месенджера XChat, який стане аналогом Telegram
|Маск лобіює закони у Конгресі США для прориву безпілотних Tesla, - Bloomberg