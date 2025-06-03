ДТЕК позичив 3 млрд грн на energy storage

Компанія ДТЕК наприкінці травня підписала рекордну кредитну угоду з консорціумом українських банків (Ощадбанк, ПУМБ, Укргазбанк) на суму близько 3 млрд грн (67 млн євро) для будівництва систем зберігання електроенергії. Про це повідомляється на сайтах ДТЕК ВДЕ та Ощадбанку.

"Це перший кредит такого масштабу в Україні для розвитку технологій накопичення енергії", - заявили в ДТЕК.

За кредитні гроші буде профінансовано п'ять установок зберігання енергії загальною потужністю 180 МВт, всього їх буде шість, загальна потужність - 200 МВт.

Це буде один з найбільших комплексів накопичення енергії у Східній Європі, який зможе забезпечити електроенергією 600 000 домогосподарств (це приблизно як половина Києва).

Коштом позики банки профінансують частину вартості реалізації проєктів. Решту інвестицій складуть власні кошти ДТЕК.

Будівництво має завершитися у 2025 році, угода діє до 25 вересня 2030 року.