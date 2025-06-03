Concorde Capital інвестує в енергопроєкти EUR120 млн до кінця 2025 року

Інвестиційна група Concorde Capital планує інвестувати в проєкти в енергетиці до кінця цього року EUR120 млн та очікує, що за "пару років" зможе побудувати енергетичну компанію вартістю більше $1 млрд, повідомив засновник та власник Ігор Мазепа.

"До кінця року ми проінвестуємо EUR120 млн. Ринок - "блакитний океан", немає жодної конкуренції, просто бери й роби. IRR в такій історії 35% - те, що за 2,5-3 роки повертається", - сказав Мазепа на форумі Forbes Money в Києві.

За його словами, ринок очікує зростання цін на газ, можливо, зниження цін на електроенергію, проте за прогнозованого терміну окупності в 2-3 роки інвестори вже відчуватимуть себе впевненіше.

Мазепа зазначив, що вперше інвестував в енергетичний сектор у серпні 2024 року, вклавши в пілотний проєкт EUR32 млн, і вже бачить перші результати цієї інвестиції, які підтверджують правильність цієї стратегії.

На його думку, такі перспективі пов'язані з тим, що 10 ГВт енергопотужностей зруйновано агресором, й це переважно маневрові потужності, які найдорожчі і за які ринок платить преміальну ціну.

"Такої ціни не було жодного разу, жодного року з того, що я пам'ятаю за останні 25 років. Вона навіть вища, ніж в деяких країнах Східної Європи. Афігенний ринок, величезний, мільярди доларів!" - підкреслив власник Concorde Capital, та додав, що очікується ще зростання цін на газ та електроенергію.

"Я думаю, що за пару років ми побудуємо саме таку мільярдну компанію в енергетиці", - підсумував він.

Як повідомлялось, Мазепа за допомогою чотирьох неназваних ним партнерів на початку 2025 року придбав систему зберігання енергії (energy storage) на 50 МВт за EUR32 млн та планує потім законтрактувати обладнання для газової електростанції на EUR30 млн для створення єдиного енергетичного комплексу.

Член ради директорів BGV Group Management Олексій Тимофєєв, який виступав разом із Мазепою, погодився із існуванням таких привабливих інвестиційних можливостей в секторі енергетики, де група також акцептувала п'ять проєктів - вітер, батареї, газова когенерація і інвестиції в енергоефективність комунальних мереж через енергосервісну компанію. В той же час він підкреслив, що мова про короткострокову перспективу й відносно невеликі проєкти, що цей "гарячий" ринок не про мільярди інвестицій.

"Це просто ілюстрація того підходу, який існує, який не працює довгостроково. Тому що робити довгострокові прогнози на пікових цінах, не враховуючи факторів повернення/не повернення Запорізької АЕС, відновлення або невідновлення вугільної генерації... В цілому, коли ти вискакуєш за три роки вище нуля, ти можеш собі дозволити такі штуки, але ніякі мільярди сюди не зайдуть - нема куди", - вважає експерт.

Він додав, що Україні не потрібно відновлювати 10 ГВт зруйнованої енергетики, тому що в неї немає такого дефіциту. "Енергетика України була профіцитною до початку війни, і все то, що зруйнували, воно ще дзеркалиться тим, що в нас є деіндустріалізація, втрата територій, втрата населення", - зазначив Тимофєєв.