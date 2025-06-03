Мазепа повністю вийшов із бурштинового бізнесу

Засновник інвестиційної групи Concorde Capital Ігор Мазепа і його бізнес-партнер Юрій Благодир продали свої частки у бурштиновидобувній компанії ТОВ "Сонячне ремесло" (раніше - ТОВ "Санкамян"), що видобуває бурштин на Томашгородському родовищі в Рівненській області. Угоду було закрито в травні.

На це звернуло увагу галузеве видання Nadra.Info.

Новими бенефіціарними власниками ТОВ "Сонячне ремесло" стали Олег Богельський (через ТОВ "Захід Інвест Актив") і Олександр Гнатюк. Частка громадянина Китаю Ванга Чжикая зросла до 35%.

"Продали за розумну справедливу ціну - принаймні, продавці й покупці задоволені", - у кулуарах форуму Forbes Money 2025 підтвердив Мазепа продаж бурштинового бізнесу.

Благодир повідомив Nadra.Info, що у 2024 році "Сонячне ремесло" видобуло понад 2,5 тонни бурштину-сирцю.

Про плани продати бурштиновий проєкт Мазепа казав у листопаді 2024 року. Тоді він розповідав, що будує енергетичну компанію вартістю $1 млрд. На думку інвестора, енергетичний сектор буде преміальним в Україні до 2028-2029 років - поки не закриється дефіцит через руйнування електростанцій унаслідок російських обстрілів.

Восени 2024 року засновник Concorde Capital і міноритарні партнери (Юрій Благодир, Галина Симха) продали найбільшого приватного видобувача бурштину в Україні - компанію "Центр Сонячне ремесло" - китайському інвестору Рену Йонгпенгу. Ця фірма видобуває бурштин родовища "Володимирець Східний" у Рівненській області.

Наприкінці січня 2025 року Мазепа і партнери вийшли з газового бізнесу на Майницькому родовищі у Львівській області.