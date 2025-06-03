Уряд затвердив стартову ціну приватизації «Вінницяпобутхіму»

Кабінет міністрів затвердив умови продажу на приватизаційному аукціоні державного пакета акцій ПрАТ «Вінницяпобутхім» та стартову ціну, розмір якої сягає понад 301,4 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки.

«Кабінет міністрів України затвердив стартову ціну та умови продажу на приватизаційному аукціоні державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Вінницяпобутхім». Стартова ціна - 301 406 452 грн. Пакет акцій у 100% статутного капіталу товариства виставлять на електронний аукціон у системі «Prozorro.Продажі». Актив входить до переліку об'єктів великої приватизації», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «Вінницяпобутхім» перейшло у державну власність за рішенням Вищого антикорупційного суду у справі щодо застосування санкцій до російської компанії-власника - АТ «Невская косметика».

Так, згідно із законодавством, кошти від продажу пакета акцій на аукціоні буде зараховано до державного бюджету та спрямовано до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

У Мінекономіки пояснили, що відповідно до затверджених умов, новий власник має зберегти основні види діяльності підприємства та впродовж 6 місяців погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом.

Крім того, до умов увійшло: погашення простроченої кредиторської заборгованості, за винятком боргів перед підсанкційними особами, а також недопущення передачі активів компанії або самих акцій особам, пов'язаним з державою-агресором.

Новий власник має також гарантувати дотримання трудових прав працівників, зокрема заборону на звільнення протягом перших шести місяців, та дотримуватись вимог екологічного законодавства.