Фінансові новини
- |
- 03.06.25
- |
- 04:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Уряд затвердив стартову ціну приватизації «Вінницяпобутхіму»
09:25 02.06.2025 |
Кабінет міністрів затвердив умови продажу на приватизаційному аукціоні державного пакета акцій ПрАТ «Вінницяпобутхім» та стартову ціну, розмір якої сягає понад 301,4 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки.
«Кабінет міністрів України затвердив стартову ціну та умови продажу на приватизаційному аукціоні державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Вінницяпобутхім». Стартова ціна - 301 406 452 грн. Пакет акцій у 100% статутного капіталу товариства виставлять на електронний аукціон у системі «Prozorro.Продажі». Актив входить до переліку об'єктів великої приватизації», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що «Вінницяпобутхім» перейшло у державну власність за рішенням Вищого антикорупційного суду у справі щодо застосування санкцій до російської компанії-власника - АТ «Невская косметика».
Так, згідно із законодавством, кошти від продажу пакета акцій на аукціоні буде зараховано до державного бюджету та спрямовано до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
У Мінекономіки пояснили, що відповідно до затверджених умов, новий власник має зберегти основні види діяльності підприємства та впродовж 6 місяців погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом.
Крім того, до умов увійшло: погашення простроченої кредиторської заборгованості, за винятком боргів перед підсанкційними особами, а також недопущення передачі активів компанії або самих акцій особам, пов'язаним з державою-агресором.
Новий власник має також гарантувати дотримання трудових прав працівників, зокрема заборону на звільнення протягом перших шести місяців, та дотримуватись вимог екологічного законодавства.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Відмова від територій і нейтралітет: ЗМІ опублікували повний текст «меморандуму» Росії
|Україну запросили на саміт НАТО – Зеленський
|Колишню очільницю МЗС Німеччини Бербок обрали президенткою Генасамблеї ООН
|Умєров: РФ лише сьогодні передала «свій документ» щодо припинення вогню, матимемо тиждень на його вивчення
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українська титанова «Велта» отримала третій патент у США
|Укргазвидобування отримає кредит від ЄБРР на закупівлю мобільних бурових установок
|Concorde Capital інвестує в енергопроєкти EUR120 млн до кінця 2025 року
|Група ТАС об'єднає ТАСкомбанк та Ідея Банк, розглядає можливість купівлі страхових компаній – Тігіпко
|Мазепа повністю вийшов із бурштинового бізнесу
|Уряд затвердив стартову ціну приватизації «Вінницяпобутхіму»
Бізнес
|Хмарний сервіс GeForce NOW тепер доступний і на Steam Deck - підтримується трасування променів і DLSS 4
|ЗМІ: Sony перестала випускати смартфони на власних заводах
|Google Photos додає редактор з підтримкою штучного інтелекту
|Windows 11 отримала оновлення з покращеннями для HDR та Dolby Vision
|GPT-4o від OpenAI здатна на когнітивний дисонанс — модель змінила думку про путіна під час дослідження
|CATL оголосила про прорив у технології літій-металевих батарей
|Hyundai та аеропорт Інчхон випробують роботів зі ШІ для зарядки електромобілів