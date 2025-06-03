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АНАЛІТИКА

Укргазвидобування за 4 місяці ввело в роботу 24 свердловини

 

АТ "Укргазвидобування" у січні-квітні 2025 року ввело у роботу 24 свердловини.

Про це повідомив т.в.о. генерального директора Укргазвидобування Сергій Лагно на Міжнародній нафтогазовій конференції Ньюфолк НКЦ, передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби компанії у Фейсбуці.

"За 4 місяці 2025 року було введено в експлуатацію 24 свердловини. Та на жаль, ми теж є заручниками війни: нам доводиться не тільки видобувати газ, а й ліквідовувати наслідки війни. Росія б'є по вузьких місцях нашого газовидобутку. Процес відновлення пошкодженої інфраструктури непростий і потребує спеціального обладнання та часу", - сказав Лагно.

Він також зазначив, що Укрбургаз за 4 місяці пробурив на 38% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
 

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