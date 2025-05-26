Енерготрейдеру Юнайтед Енерджі може загрожувати банкрутство

Львівобленерго звернулося до Господарського суду Києва із заявою про визнання банкрутом ТОВ "Юнайтед Енерджі" через непогашену заборгованість у розмірі 30,48 млн грн, повідомляється у судовому реєстрі.

Суд визнав, що заява відповідає всім законним вимогам, і призначив підготовче засідання на 16 червня.

Компанія-боржник тепер має можливість подати свої заперечення до суду, після чого суд вирішить, чи відкривати провадження у справі про банкрутство.

Юнайтед Енерджі відома тим, що постачала електроенергію на підприємства Ігоря Коломойського, якому вона потрібна для забезпечення роботи двох енергомістких феросплавних заводів. Власником і директором компанії є Андрій Короткевич-Лещенко. З березня 2022 року Юнайтед Енерджі перебуває у "дефолтному" статусі на ринку електроенергії.

Раніше ця компанія програла адміністративну справу у Верховному Суді, який визнав чинним борг перед Укренерго у 2,6 млрд грн.

Є ще кримінальне провадження щодо заволодіння електроенергією Укренерго на суму 716 млн грн.

НАБУ вважає, що Юнайтед Енерджі контролював Михайло Кіперман, бізнес-партнер Коломойського. Кінцевим бенефіціаром Львівобленерго є інший бізнес-партнер Коломойського - Геннадій Боголюбов (разом з Ігорем Суркісом).