Суд погодив залучення нового інвестора для «Гаврилівських курчат»

Господарський суд Києва 23 квітня ввів процедуру санації ТОВ "Комплекс Агромарс" (виробник курятини під ТМ "Гаврилівські курчата"), щодо якого у 2021 році відкрили справу про банкрутство. Про це повідомляється в судовому реєстрі.

Відновлення платоспроможності підприємства передбачає залучення стороннього інвестора - фонду "Генезис Капітал", що належить братам Василю та Євгену Астіонам.

Компанія зобов'язалася інвестувати в Агромарс 1,16 млрд грн (що еквівалентно $27,85 мільйона) протягом одного року.

Ці гроші підуть на погашення кредиторської заборгованості в розмірі майже 1 млрд грн і поточної заборгованості перед ДТЕК Київські регіональні електромережі, Київоблгазом тощо.

У випадку успішного виконання плану санкції інвестор отримає право стати учасником підприємства на суму внесених коштів.

Зараз статутний капітал Агромарса становить всього 1,8 млн грн, тобто інвестор фактично "купить" підприємство, погашаючи всі його борги й отримуючи натомість контроль через збільшення статутного капіталу.

До 2021 року Агромарс виробляв близько 175 000 курятини на рік, був одним з найбільших підприємств у Київській області. Нинішній співвласник компанії Євген Сігал казав, що активи підприємства оцінюються у 18 млрд грн, а його банкрутство є спробою рейдерського захоплення.