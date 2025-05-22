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АНАЛІТИКА

Укрнафта оголосила про початок геологорозвідки на ділянці, від якої відмовився Chevron

 

Укрнафта оголосила про початок геологорозвідувальних робіт на Олеській площі - великій нафтогазоносній ділянці на заході України площею понад 6000 квадратних кілометрів.

Компанія шукатиме як звичайні поклади нафти та газу, так і нетрадиційні джерела енергії (сланцевий газ, газ щільних колекторів), йдеться в повідомленні на сайті Укрнафти. Якщо розвідка буде успішною, це може стати початком видобутку нетрадиційних вуглеводнів в Україні.

Україна зможе менше залежати від імпорту енергоресурсів, а у Львівській та Івано-Франківській областях будуть створені нові робочі місця.

Завдяки Олеській площі ресурсна база компанії суттєво зросте: до наявних 2125 квадратних кілометрів площі родовищ додається 6324 квадратних кілометри нової площі з ресурсами нафти та газу.

Укрнафта - найбільша нафтовидобувна компанія України, що має понад 80 спецдозволів на видобування вуглеводнів і найбільшу мережу з 545 автозаправних станцій. Станом на 1 березня 2025 року видобуток нафти та газу здійснювався на 1810 нафтових та 161 газовій свердловинах.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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