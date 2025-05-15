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Контейнерний гігант MSC купив частку у терміналі Ахметова
13:18 15.05.2025 |
Дочірня компанія контейнерної компанії Mediterranean Shipping Company придбала 50% українського оператора інтермодальної логістики N'UNIT та 25% у терміналі "Мостиська".
Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine розповів засновник N'UNIT Єгор Гребенніков.
Швейцарська Medlog SA, логістичний підрозділ MSC, придбав 50% українського оператора інтермодальної логістики N'UNIT Єгора Гребеннікова та 25% у транскордонному терміналі "Мостиська", половина якого належить "Лемтранс" Ріната Ахметова, повідомляє Forbes Ukraine.
Переговори тривали близько року, розповів Гребенніков. І це перша подібна угода з транснаціональним гравцем у логістиці від початку повномасштабної війни.
Mediterranean Shipping Company (MSC) - приватна сімейна судноплавна компанія, заснована в 1970 році. Є другою у світі, після «A.P. Moller-Maersk Group», за обсягом контейнерних перевезень: має 900 морських суден і доставляє 27 млн TEU до 520 портів по всьому світу щорічно.
Medlog - логістичний інтермодальний оператор, частина MSC Group. Medlog працює у 90 країнах і щороку перевозить 7,3 млн TEU.
Заснована Гребенніковим в середині 2020-го українська мережа N'UNIT на травень 2025-го має чотири залізнично-автомобільні термінали у Вишневому під Києвом, Харкові, Дніпрі та на Львівщині, а також палетний та зерновий склади у Харкові. Торік виторг N'UNIT виріс у понад 2,5 раза, до 2 млрд грн, за даними Опендатабот.
Транскордонний термінал "Мостиська драй порт" у 2021 році почала будувати компанія "Лемтранс" з партнером поблизу залізничної станції "Мостиська-2" за кілька кілометрів від кордону України та Польщі. МТД може відвантажувати вантажі на колії двох стандартів - 1520 на 1435 мм (європейський). У 2024-му МДП збільшив виторг на 18%, до 388,9 млн грн.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України наприкінці липня розпочав розгляд справи про продаж частки в німецькому порту Гамбург швейцарській контейнерній компанії MSC.
Комітет прийшов до висновку, що за певних умов ця угода може призвести до монополізації ринку перевалки контейнерних вантажів у межах порту Одеса, що є підставою для заборони концентрації.
Раніше повідомлялося, що світовий лідер контейнерних перевезень Maersk Group запускає перший контейнерний сервіс до портів Великої Одеси після початку повномасштабної війни.
У липні 2024 року повідомлялося, що контейнеровоз Levante F одного зі світових лідерів MSC прибув до одеського порту. Це був перший контейнеровоз від світового лідера, що зайшов в український порт з початку повномасштабного нападу Росії.
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