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АНАЛІТИКА

Відомості про призначення з 14 травня нових керівників «Укрнафти» та «Укртатнафти» з'явилися в реєстрах

 

ПАТ "Укрнафта" з 14 травня очолив заступник директора, головний фінансовий директор товариства Юрій Ткачук, АТ "Укртатнафта" - в.о. першого заступника директора-комерційного директора компанії Юрій Проник, передає Енергореформа.

Про це свідчать оновлені дані в системах Youcontrol та Opendatabot.

Згідно з даними в Youcontrol, Ткачук значиться особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора "Укрнафти", керівником, Проник - керівником "Укртатнафти".

Ткачук у квітні подавав декларацію перед звільненням з посади заступника директора, головного фінансового директора, Проник подавав у березні річну декларацію.

Як повідомляла Енергореформа, Сергія Корецького, який очолював "Укрнафту" та "Укртатнафту" з листопада 2022 року, наглядова рада обрала головою правління НАК "Нафтогаз України". Він приступив до роботи у компанії з 14 травня.
 

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