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"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
ПриватБанк відкриває продаж квитків на європейські залізниці
13:59 14.05.2025 |
"ПриватБанк" запускає продаж квитків на європейські залізниці. Про це повідомляє пресслужба банку.
За інформацією банку, українці, які подорожують Європою, тепер зможуть придбати квитки на популярні напрямки провідних залізничних компаній Німеччини, Австрії та Чехії через платформу ПриватБанку.
Зазначається, що новий сервіс повністю адаптований для українських користувачів.
Інформація у сервісі доступна українською мовою, оплата здійснюється карткою ПриватБанку, а технічна підтримка працює цілодобово.
"Ми прагнемо забезпечити нашим клієнтам максимальний комфорт, незалежно від того, де вони знаходяться. З нашим новим сервісом вони можуть забути про мовний бар'єр чи труднощі з незнайомими платформами" - зазначив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.
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