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АНАЛІТИКА

Підприємство Укроборонпрому уклало меморандум про співпрацю з іспанською компанією Escribano

 

Одне з підприємств Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» 13 травня уклало меморандум про співпрацю з іспанською компанією Escribano.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АТ «Українська оборонна промисловість».

Згідно з документом, передбачено партнерство з ремонту та обслуговування іспанських бойових модулів, спільну розробку нових зразків такої продукції та її ліцензійне виготовлення в Україні.

«Сучасні бойові модулі відіграють важливу роль у вогневій підтримці піхоти на полі бою. Вони ефективно борються з легкою ворожою бронетехнікою, живою силою, низкою повітряних цілей. Тому нам важливо мати додаткові потужності для їх розробки, виготовлення та відновлення. Ми вдячні іспанським зброярам за партнерство та запрошуємо до взаємодії інші закордонні оборонні компанії», - зазначив генеральний директор Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» Олег Гуляк.

В Укроборонпромі додали, що на підприємствах товариства триває робота з інтеграції іспанських бойових модулів у бронетехніку радянських зразків.
Ключові теги: Іспанія
 

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