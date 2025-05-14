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АНАЛІТИКА

Виробник бронеавтомобілів «Козак» та іспанська Tecnovе S.L. домовились про співпрацю

Виробник бронеавтомобілів «Козак» та іспанська Tecnovе S.L. домовились про співпрацю

 

Український виробник спеціальної автомобільної техніки "Науково-виробниче об'єднання "Практика" (НВО "Практика") та іспанська компанія Tecnovе S.L. домовились про співпрацю у виробництві бронемашин. Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін у Telegram-каналі.

"Сьогодні в Мадриді ПрАТ НВО "Практика" та іспанська компанія Tecnovе S.L. підписали Меморандум про взаєморозуміння. Сторони домовились про співпрацю в напрямку об'єднання досвіду у сфері виробництва продукції спеціального та військового призначення. Йдеться, зокрема, про універсальні та спеціалізовані бронемашини, а також про невійськову бронетехніку", - повідомив він.

Виробник бронеавтомобілів «Козак» та іспанська Tecnovе S.L. домовились про співпрацю

 

Сметанін зазначив, що така співпраця між компаніями значно підсилить напрям виробництва бронемашин в Україні, поєднавши досвід та технології України й Іспанії. Сторони також домовились про подальший спільний розвиток виробництва бронетехніки на території Іспанії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Іспанія
 

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