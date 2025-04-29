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Нафтогаз підписав угоди про залучення коштів від ЄБРР та Норвегії на закупівлю газу
17:31 28.04.2025 |
НАК "Нафтогаз України" підписав угоду про залучення 270 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку та угоду про грант 140 млн євро від Норвегії для термінової закупівлі 1 млрд кубометрів газу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нафтогаз.
"Нафтогаз залучив кредит Європейського банку реконструкції та розвитку в обсязі 270 млн євро, а також грантове фінансування у розмірі 140 млн євро, надане урядом Норвегії через фонд NORAD. Кошти надійдуть через ЄБРР. Відповідні кредитна та грантова угоди були підписані очільником Групи Нафтогаз Романом Чумаком та заступником директора ЄБРР в Україні Марком Магалецьким", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці кошти уже доступні для Нафтогазу й будуть спрямовані на імпорт газу. "Вони дозволять закупити майже 1 млрд куб м газу, що критично важливо для стабільного проходження наступного опалювального сезону, особливо в умовах війни та регулярних атак на нашу енергетичну інфраструктуру", - прокоментував Чумак.
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