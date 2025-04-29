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АНАЛІТИКА

Нафтогаз підписав угоди про залучення коштів від ЄБРР та Норвегії на закупівлю газу

 

НАК "Нафтогаз України" підписав угоду про залучення 270 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку та угоду про грант 140 млн євро від Норвегії для термінової закупівлі 1 млрд кубометрів газу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нафтогаз.

"Нафтогаз залучив кредит Європейського банку реконструкції та розвитку в обсязі 270 млн євро, а також грантове фінансування у розмірі 140 млн євро, надане урядом Норвегії через фонд NORAD. Кошти надійдуть через ЄБРР. Відповідні кредитна та грантова угоди були підписані очільником Групи Нафтогаз Романом Чумаком та заступником директора ЄБРР в Україні Марком Магалецьким", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці кошти уже доступні для Нафтогазу й будуть спрямовані на імпорт газу. "Вони дозволять закупити майже 1 млрд куб м газу, що критично важливо для стабільного проходження наступного опалювального сезону, особливо в умовах війни та регулярних атак на нашу енергетичну інфраструктуру", - прокоментував Чумак.
 

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