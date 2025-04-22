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У шортлисті кандидатів на главу «Укренерго» залишилися чинний керівник та ще два її представники – джерела
10:51 22.04.2025 |
Наглядова рада НЕК "Укренерго" сформувала шортлист із трьох кандидатів на посаду голови правління, передає Енергореформа.
Про це повідомили Енергореформі кілька джерел на ринку.
Згідно з цією інформацією, до нього ввійшли тво керівника компанії Олексій Брехт, її головний диспетчер та член правління Віталій Зайченко та ще один представник компанії - Іван Юрик, який займається питаннями євробондів.
У Facebook Юрика останньою посадою вказується головний радник СЕО "Укренерго". Також Юрик з 2018 по 2020 рік був членом наглядової ради, членом правління і кілька місяців - тво голови правління АТ "Укрзалізниця".
У Вікіпедії вказується, що, крім Києво-Могилянської академії та КНУ імені Тараса Шевченка, він навчався, зокрема, в Гарвардському університеті за магістерською програмою з економіки та пройшов навчальний курс з управління державними фінансами у Школі управління імені Джона Ф. Кеннеді.
Серед посад - голова представництва в Україні америнській інвесткомпанії Blackstone, керівник служби міністра фінансів, заступник директора Офіс залучення та підтримки інвестицій Уряду України UkraineInvest.
Згідно з даними на сайті "Укренерго", Брехт професійну кар'єру розпочав у 1999 році на Київській ГАЕС, згодом почав працювати в "Укренерго", очоливши її відокремлений підрозділ "Науково-проектний центр розвитку ОЕС України". Потім обіймав, зокрема, посаду керівника служби перспективного розвитку Центральної енергосистеми.
З червня 2022 року член правління НЕК - координував питання експлуатації та розвитку мережі, розробку планів розвитку системи передачі на довгострокову та короткострокову перспективу, а також діяльність ВП "Будівництво та ремонт". Також має досвід роботи диспетчером та керівником диспетчерської служби. У вересні 2024 року призначений тво голови правління "Укренерго".
Зайченко, який почав працювати в "Укренерго" ще у 1996 році, призначений членом правління з 20 листопада 2024 року.
Він, зокрема, відповідає за централізоване оперативно-технологічне управління ОЕС України, координацію паралельної роботи ОЕС України з енергооб'єднанням ENTSO-E, забезпечення надійної та безперебійної передачі електроенергії, дотримання вимог енергобезпеки України.
"Укренерго" зазначає, що Зайченко має унікальний досвід оперативно-диспетчерського управління енергосистемою України в екстремальних умовах роботи: від ізольованого режиму роботи ОЕС України у перші тижні після повномасштабного вторгнення - до синхронізації української та європейської енергосистем у березні 2022 року.
Учасники ринку, які поділилися з Енергореформою інформацією про формування шортлиста, зазначають, що Брехт та Зайченко висококваліфіковані та досвідчені у питаннях управління енергосистемою, а Юрик має великий досвід саме в фінансових питаннях.
Як стверджують співрозмовники Енергореформи, на конкурс подавали заявки, зокрема глава "Українських розподільних мереж" Артем Мартинюк, керівник "Гарантованого покупця" Артем Некрасов, член правління "Укрзалізниці" до жовтня 2024 року Антон Мішин.
Як повідомляла Енергореформа, 9 квітня в коментарі Енергореформі Олексій Брехт зазначив, що, за його інформацією, на конкурс на голову правління НЕК подано 28 заявок. Він також підтвердив, що теж подав заявку на цей конкурс. Тоді він прогнозував, що конкурс триватиме ще кілька тижнів.
Наглядова рада "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління 5 лютого, заявки приймалися до 14 березня включно.
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