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«Нафтогаз» шукає 1 млрд євро на газ для наступного сезону
15:54 21.04.2025 |
НАК "Нафтогаз України" працює над підготовкою до наступної зими. Компанії потрібні значні кошти для закупівлі газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАК.
Як заявив т.в.о голови компанії Роман Чумак, "Нафтогаз" веде перемовини із урядом України і міжнародними фінансовими інституціями про залучення фінансування в обсязі 1 млрд євро для закупівлі понад 2 млрд куб. м газу.
За його словами, протягом першого кварталу "Нафтогазу" вдалося залучити від ЄБРР та Норвегії близько 430 млн євро, які вже незабаром будуть спрямовані на закупівлі імпортованого природного газу в обсязі 1 млрд куб. м.
"Від початку року було законтрактовано 1,5 млрд куб. м газу: 800 млн куб. м було терміново імпортовано на початку року, 400 млн куб. м надійдуть в Україну в рамках підготовки до наступної зими. Ще 300 млн куб. м LNG Нафтогаз закупив у компанії ORLEN", - повідомив Чумак.
Непроста зима
Чумак наголосив, що підготовка до наступної зими буде непростою, вона вимагатиме командної роботи всіх гілок влади, залучення міжнародних партнерів.
"Під час минулого опалювального сезону група "Нафтогаз" зробила неможливе - втримала опалювальний сезон попри всі виклики. А наступної зими нам треба зробити більше, ніж неможливе", - сказав він.
За даними пресслужби, об'єкти групи "Нафтогаз" зазнавали неодноразових масованих ворожих обстрілів. За 2024-2025 роки 34 об'єкти "Укргазвидобування" були атаковані ворогом. Найбільш руйнівною була атака в лютому 2025 року - вона завдала значної шкоди державному видобутку газу - втрати сягнули майже 50% обсягів.
Щоб втримати опалювальний сезон та компенсувати втрати, "Нафтогаз" терміново імпортував 800 млн куб. м газу, збалансував систему та розпочав відновлення пошкодженої інфраструктури.
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