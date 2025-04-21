«Нафтогаз» з початку 2025р законтрактував 1,5 млрд куб. м газу

Група "Нафтогаз" з початку року законтрактувала 1,5 млрд куб. м газу: 800 млн куб. м було терміново імпортовано на початку року, 400 млн куб. м надійдуть в Україну в рамках підготовки до наступної зими і ще 300 млн куб. м LNG "Нафтогаз" закупив у польської ORLEN.

"Протягом першого кварталу "Нафтогазу" вдалося залучити від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та уряду Королівства Норвегія близько EUR430 млн, які вже незабаром будуть спрямовані на закупівлі імпортованого природного газу в обсязі 1 млрд куб. м", - зазначив т.в. о голови правління НАК "Нафтогаз України" Роман Чумак, якого цитує прессслужба групи в повідомленні в Телеграм-каналі.

За його словами, компанія також веде перемовини із урядом і міжнародними фінансовими інституціями про залучення фінансування в обсязі EUR1 млрд для закупівлі понад 2 млрд куб. м газу.

Як повідомлялося з посиланням на екскерівника Оператора ГТС України (ОГТСУ) Сергія Макогона, Україні, зважаючи на обсяги власного видобутку, потрібно імпортувати до початку опалювального сезону 1 листопада 2025 року 5,5-6,3 млрд куб. м газу, що буде вимагати приблизно $2,5-3 млрд. За його оцінками, до початку наступного опалювального сезону необхідно мати у ПСГ мінімум 9 млрд куб. м запасів (без буферного газу), бо досвід цього року показав, що починати сезон із меншими запасами вкрай ризиковано.

Своєю чергою член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович наприкінці березня сказав, що до 1 листопада цього року Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд куб. м природного газу.

Як стверджує Макогон, гарантовані можливості по імпорту газу складають приблизно 50 млн куб. м на добу, тому щоб імпортувати 4,6 млрд куб. м газу потрібно три місяці, а 5,6-6,3 млрд - 4 місяці, і це в умовах 100% завантаження, чого комерційно складно досягти.

Таким чином він вважає, що для того, щоб встигнути імпортувати необхідні обсяги до 1 листопада, потрібно починати імпорт суттєвих обсягів газу вже з травня.