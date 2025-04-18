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Авіакомпанія з України SkyUp відновила регулярні авіарейси з Молдови до Європи
12:27 18.04.2025 |
Українська авіакомпанія SkyUp вперше з 2022 року відновила регулярні польоти, повідомила її пресслужба. 18 квітня перші рейси вирушили з Кишинева, де компанія базується, поки закритий повітряний простір, до Парижа та Лісабона.
"Сьогодні запуск регулярних рейсів із Кишинева - це не просто новий етап у роботі компанії. Це доказ того, що українські фахівці та компанія здатні залишатися частиною світової авіації попри все", - цитує пресслужба компанії її гендиректора Дмитра Сєроухова.
Польотна програма SkyUp передбачає регулярні рейси з Кишинева до 13 міст Європи: Париж, Лісабон, Ніцца, Барселона, Аліканте, Пальма-де-Майорка, Ларнака, Афіни, Салоніки, Іракліон, Берлін, Прага, Стокгольм.
SkyUp вибрала Кишинів для своєї бази, бо він розташований близько до України, "що робить його логістично зручним і надійним рішенням для організації міжнародних маршрутів".
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