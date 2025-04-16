Фінансові новини
- |
- 16.04.25
- |
- 18:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Укрпошта готується запустити банківські послуги у другій половині цього року
12:42 16.04.2025 |
У другій половині 2025 року Укрпошта планує запустити банківські послуги. Про це заявив генеральний директор Ігор Смілянський у подкасті Центру економічної стратегії.
Він нагадав, що закон, який дозволяє Укрпошті надавати фінансові послуги, вже ухвалено у першому читанні. Документ підтримали 269 народних депутатів - серед яких і представники опозиційних фракцій.
"Ми йдемо згідно з меморандумом з МВФ і не порушуємо нічого. Особлива подяка депутатам - 269 голосів, це один із найвищих результатів", - зазначив Смілянський.
Він пояснив, що сьогодні люди з інвалідністю або мешканці регіонів без стабільного зв'язку не мають доступу до банківських послуг, оскільки закон дозволяє їх надавати лише у приміщеннях банків. З ухваленням нового закону це обмеження буде знято.
Також Смілянський анонсував повну цифровізацію роботи листонош: уже цього року 100% із них матимуть мінікомп'ютери для роботи в офлайн-режимі.
"Ми розробляємо софт, щоб, наприклад, у прикордонних районах Харківської чи Чернігівської областей, де не працює жоден банк, листоноша міг зранку завантажити всі дані, надати послуги, а ввечері синхронізуватися. Це складне завдання, але ми зробимо все можливе", - підкреслив очільник Укрпошти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Данія відправить солдатів для проходження навчання в Україні
|Рада схвалила продовження до 6 серпня воєнного стану та загальної мобілізації
|ЗМІ: США пом'якшили позицію щодо компенсації допомоги Україні в угоді про надра
|У Міненерго кажуть, що не отримували офіційної позиції уряду Болгарії щодо реакторів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Укрпошта готується запустити банківські послуги у другій половині цього року
|Переможцями конкурсу «Укренерго» на будівництво нової генерувальної потужності стали 13 проєктів
|Німецька Quantum Systems та український Frontline підписали меморандум про співпрацю в ОПК – Сметанін
|Комбінат Фірташа втратив дозвіл на видобуток титану через санкції РНБО
|Бізнес одного з найбільших виробників ягід України передали під зовнішнє управління
|Альтернатива Starlink: в Україні запустять виробництво терміналів OneWeb та Intelsat
Бізнес
|NVIDIA може втратити $5,5 млрд через обмеження на експорт чипів H20 до Китаю
|Nvidia офіційно представила бюджетні відеокарти GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti - старша модель вийде вже 16 квітня
|Honda переносить виробництво з Канади та Мексики до США через мита
|Samsung отримала дозвіл на збільшення робочого часу співробітників з виробництва чипів
|Google оновила вимоги до реклами криптокомпаній в EC через впровадження MiCA
|НАТО приймає на озброєння систему штучного інтелекту Palantir, яка вже використовується в Україні
|Google вимагає мінімум 32 ГБ пам'яті для сертифікації смартфонів з Android 15