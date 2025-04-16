Укрпошта готується запустити банківські послуги у другій половині цього року

У другій половині 2025 року Укрпошта планує запустити банківські послуги. Про це заявив генеральний директор Ігор Смілянський у подкасті Центру економічної стратегії.

Він нагадав, що закон, який дозволяє Укрпошті надавати фінансові послуги, вже ухвалено у першому читанні. Документ підтримали 269 народних депутатів - серед яких і представники опозиційних фракцій.

"Ми йдемо згідно з меморандумом з МВФ і не порушуємо нічого. Особлива подяка депутатам - 269 голосів, це один із найвищих результатів", - зазначив Смілянський.

Він пояснив, що сьогодні люди з інвалідністю або мешканці регіонів без стабільного зв'язку не мають доступу до банківських послуг, оскільки закон дозволяє їх надавати лише у приміщеннях банків. З ухваленням нового закону це обмеження буде знято.

Також Смілянський анонсував повну цифровізацію роботи листонош: уже цього року 100% із них матимуть мінікомп'ютери для роботи в офлайн-режимі.

"Ми розробляємо софт, щоб, наприклад, у прикордонних районах Харківської чи Чернігівської областей, де не працює жоден банк, листоноша міг зранку завантажити всі дані, надати послуги, а ввечері синхронізуватися. Це складне завдання, але ми зробимо все можливе", - підкреслив очільник Укрпошти.