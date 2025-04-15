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Переможцями конкурсу «Укренерго» на будівництво нової генерувальної потужності стали 13 проєктів
16:01 15.04.2025 |
Комісія "Укренерго" з проведення конкурсу на будівництво нової генерувальної потужності визнала переможцями відбору 13 проєктів від 7 компаній.
Відповідне рішення було затверджене на засіданні Комісії 11 квітня, передає Укрінформ.
Як повідомляється, у пріоритетній зоні визнані переможцями такі пропозиції:
* ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" (9,4 МВт, 9,2 МВт та 9,2 МВт на Дніпропетровщині) - по 400 тис. євро за 1 МВт;
* СП "Агродар" (16,1 МВт на Чернігівщині) - 557,1 тис. євро за 1 МВт;
* ТОВ "Агрохолдинг Радосвіт:" (9,2 МВт на Київщині; 40,9 МВт, 16,1 МВт та 13,8 МВт на Чернігівщині) - по 557,1 тис. євро за 1 МВт.
У непріоритетній зоні перемогли такі пропозиції:
* ТОВ "Павер Один" (два проєкти 9,2 МВт на Закарпатті) - 300 тис. євро за 1 МВт за одним проєктом і 400 тис. євро за 1 МВт - за другим;
* ТОВ "Магнат Енерго" (79 МВт в Івано-Франківській області) - 549,6 тис. євро за 1 МВт;
* СП "Агродар" (63,2 МВт в Івано-Франківській області) - 557,1 тис. євро за 1 МВт;
* ТОВ "Норт Ленд" (6,9 МВт в Івано-Франківській області) - 648 тис. євро за 1 МВт;
* ТОВ "Станція Індустріальна" (25 МВт в Івано-Франківській області) - 780 тис. євро за 1 МВт.
Водночас проєкти ПАТ "Укрнафта", ТОВ "Інжур Енерджі" та ТОВ "Далорт" були відхилені через те, що їхня цінова пропозиція перевищувала граничну ціну закупівлі (854 977,5 євро за 1 МВт).
До пріоритетної зони розміщення об'єктів генерації належать Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Сумська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська та Херсонська області.
Раніше повідомлялося, що в Міністерстві енергетики заперечили підвищення цін на електроенергію для населення. Чинний тариф діє до кінця квітня.
Раніше у Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ зазначалося, що уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.
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