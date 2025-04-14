Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німецька Quantum Systems та український Frontline підписали меморандум про співпрацю в ОПК – Сметанін

 

Український Frontline та німецька Quantum Systems підписали Меморандум про взаєморозуміння, компанії планують співпрацювати у сфері оборонних технологій, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"Меморандум з Frontline передбачає співпрацю на технологічному та індустріальному рівнях, створення спільних R&D проєктів. Компанії планують разом інтегрувати українські оборонні технології в Європейську оборонно-промислову базу", - записав міністр у телеграм у понеділок.

Особливу увагу приділено масштабуванню виробництва в Україні, впровадженню сучасних систем управління та локалізації компонентної бази в Європі.

Сметанін зазначив, що Quantum Systems вже представлена в Україні, працюють R&D центр та підприємство з обслуговування й розробки безпілотників. Компанія планує подвоїти виробництво цього року.

Міністр виказав подяку Quantum Systems за інтерес до співпраці та конкретні кроки й результати.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3153
  0,0726
 0,18
EUR
 1
 47,0271
  0,1118
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9277  0,03 0,07 41,5800  0,08 0,18
EUR 46,3442  0,53 1,16 47,4312  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,04 0,10 41,3500  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес