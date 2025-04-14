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АНАЛІТИКА

Комбінат Фірташа втратив дозвіл на видобуток титану через санкції РНБО

 

Державна служба геології та надр України анулювала спецдозвіл №3640, виданий ТОВ "Мотронівський ГЗК" на розробку Малишевського родовища титанових руд у Дніпропетровській області. Про це повідомляє Nadra.Info з посиланням на наказ голови Держгеонадр Олега Гоцинця від 11 квітня 2025 року.

Рішення ухвалене на підставі указу президента Володимира Зеленського від 24 червня 2024 року, яким введено в дію санкції Ради нацбезпеки та оборони проти Дмитра Фірташа - кінцевого бенефіціара підприємства. Одним із пунктів санкцій було саме анулювання цього спецдозволу.

Після введення санкцій Мотронівський ГЗК перепродав дозвіл компанії Тіберіус Плюс, пов'язаній із бізнесменом Олексієм Шестюком, і домігся в суді тимчасової заборони для Держгеонадр на його анулювання. Проте 7 квітня 2025 року Верховний Суд скасував це обмеження, що й відкрило шлях для остаточного рішення про припинення дії дозволу.

Раніше в іншій схожій ситуації компанії Трендс Сістем вдалося уникнути втрати спецдозволу на розробку Федорівської газоконденсатної площі, оскільки угоду про його продаж уклали ще до запровадження санкцій проти одного з учасників - Вадима Єрмолаєва, нагадує видання.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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