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Китайське прислів'я
Бізнес одного з найбільших виробників ягід України передали під зовнішнє управління
17:08 14.04.2025 |
Арештоване майно компанії "Українська ягода" передали новому управителю, повідомило в понеділок Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Передання відбулось після відкритої конкурсної процедури в системі Prozorro.
За рішенням Личаківського районного суду Львова до АРМА було передано значний обсяг майна підприємства - зокрема, корпоративні права, виробничу інфраструктуру та нерухомі об'єкти загальною оцінною вартістю майже 6,5 млн грн.
Перед підписанням договору АРМА стикнулося з протидією колишнього власника активу на Житомирщині. Було виявлено порушення судової заборони на користування майном, що стало підставою для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 382 КК України.
Доходи від експлуатації майна, включно з щомісячним гарантованим платежем, надходитимуть до державного бюджету України.
"Передання цього активу в управління - це принципове питання справедливості та державної ефективності. У цьому випадку ми відновлюємо контроль над активами, що раніше використовувались у тіньовий спосіб або з порушенням закону", - сказав директор департаменту менеджменту активів АРМА Ігор Чулой.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська ягода" - один із найбільших виробників ягід в Україні. ТОВ зареєстроване в с. Маркуші Бердичівського району 31 липня 2012 року, статутний капітал - майже 7,5 млн грн, основний вид діяльності - вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників. Фірма мала чотирьох засновників, двоє з яких зареєстровані в Москві.
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