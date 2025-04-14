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АНАЛІТИКА

Бізнес одного з найбільших виробників ягід України передали під зовнішнє управління

 

Арештоване майно компанії "Українська ягода" передали новому управителю, повідомило в понеділок Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Передання відбулось після відкритої конкурсної процедури в системі Prozorro.

За рішенням Личаківського районного суду Львова до АРМА було передано значний обсяг майна підприємства - зокрема, корпоративні права, виробничу інфраструктуру та нерухомі об'єкти загальною оцінною вартістю майже 6,5 млн грн.

Перед підписанням договору АРМА стикнулося з протидією колишнього власника активу на Житомирщині. Було виявлено порушення судової заборони на користування майном, що стало підставою для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 382 КК України.

Доходи від експлуатації майна, включно з щомісячним гарантованим платежем, надходитимуть до державного бюджету України.

"Передання цього активу в управління - це принципове питання справедливості та державної ефективності. У цьому випадку ми відновлюємо контроль над активами, що раніше використовувались у тіньовий спосіб або з порушенням закону", - сказав директор департаменту менеджменту активів АРМА Ігор Чулой.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська ягода" - один із найбільших виробників ягід в Україні. ТОВ зареєстроване в с. Маркуші Бердичівського району 31 липня 2012 року, статутний капітал - майже 7,5 млн грн, основний вид діяльності - вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників. Фірма мала чотирьох засновників, двоє з яких зареєстровані в Москві.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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