Для заміни вугілля з Покровська: «Метінвест» Ахметова отримав перший корабель із коксівним вугіллям зі США

В Україну прибуло перше цього року судно з коксівним вугіллям зі США, зафрахтоване Групою "Метінвест". Балкер Bison привіз 80 тис. тонн вугілля з власного підприємства Групи в США - United Coal Company (UCC), яке допоможе забезпечити сталу роботу українських металургійних комбінатів Групи після призупинення роботи Покровської вугільної групи.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначається, "Метінвест" надалі очікує отримувати по одному кораблю з 80 тис. тонн американського коксівного вугілля щомісяця, що дасть змогу закрити частину потреб "Запоріжсталі" та "Каметсталі".

"Попри надскладні умови в українській металургії через продовження вторгнення агресора, ми мобілізували весь наявний ресурс для забезпечення роботи галузі. Постачання американського вугілля не лише підтримує виробництво сталі на наших підприємствах у Кам'янському й Запоріжжі, а й забезпечують роботою десятки тисяч співробітників і підрядників, сферу логістики, залізницю, податкові надходження до бюджету України та значну частину українського валютного експорту. Попри те, що імпортне коксівне вугілля дорожче за українське через логістику, це важливий крок, щоб допомогти економіці України", - сказав генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков.

"Метінвест" призупинив роботу Покровської вугільної групи у зв'язку зі зміною ситуації на лінії фронту, дефіцитом електроенергії та погіршенням безпекової ситуації для співробітників.

Покровська вугільна група є єдиним виробником коксівного вугілля в Україні, потрібного для роботи металургійних підприємств. Вугільне підприємство забезпечувало значну частку коксівного вугілля для власного споживання "Метінвесту", а також поставляло значні обсяги споживачам як в Україні, так і за її межами.

Після призупинення роботи активу "Метінвест" перейшов на альтернативні джерела коксівного вугілля. Серед запроваджених заходів - використання накопичених запасів, додаткове постачання коксівного вугілля та коксу зі сторони, а також збільшення постачання з UCC.

"Виробництво металургійного вугілля вже відіграє важливу роль у сприянні економічному зростанню та розвитку інфраструктури в самих Сполучених Штатах. З огляду на нещодавні події українські підприємства Групи "Метінвест" потребують стабільного й надійного постачання коксівного вугілля для підтримання безперервного виробництва сталі. Ми повністю підтримуємо "Метінвест" і прагнемо зробити внесок у забезпечення економічної стабільності та стійкості України шляхом регулярного постачання вугілля, що дасть змогу зберегти безперебійне виробництво сталі в країні", - зазначив генеральний директор United Coal Company Джон Шродер.

United Coal Company - виробник металургійного вугілля, що працює в Аппалачському регіоні США. Компанію, засновану в 2004 році, Група "Метінвест" придбала в квітні 2009 року.