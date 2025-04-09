Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Укрнафта» добуватиме вуглеводні на Олеській ділянці замість «Надра України»

 

ПАТ "Укрнафта" буде реалізовувати угоду про розподіл продукції (УРП) на ділянці Олеська у Львівській та Івано-Франківській областях замість ТОВ "Надра Олеська", якою володіє НАК "Надра України".

"Надати згоду на передачу 100% прав та обов'язків ТОВ "Надра Олеська" на користь ПАТ "Укрнафта", - закріплено розпорядженням Кабінету міністрів України від 4 квітня 2025 року №304-р "Деякі питання реалізації Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Олеська", оприлюдненому на урядовому порталі.

Документом схвалено проєкт відповідного договору №1 про внесення змін до угоди про розподіл вуглеводнів (УРП - ІФ-У), які видобуватимуться у межах ділянки "Олеська", між державою Україна та ТОВ "Надра Олеська" від 5 листопада 2013 року.

Зазначений договір Кабмін уповноважив підписати заступника міністра енергетики Миколу Колісника.

Як повідомлялося, держава Україна, компанія "Шеврон Україна Б.В." і ТОВ "Надра Олеська" 5 листопада 2013 року уклали УРП з видобутку вуглеводнів на Олеськоій площі (Львівська та Івано-Франківська обл.).

Українською стороною УРП з розробки Олеської площі виступало ТОВ "Надра Олеська", яка є спільним підприємством державної НАК "Надра України" (частка в СП - 90%) і ТОВ "СПК-Геосервіс" (частка - 10%).

Проте Chevron у 2014 рОЦІ вирішила в односторонньому порядку вийти з проєкту освоєння Олеської площі. У липні 2014 року представництво "Шеврон Юкрейн Б. В." (Chevron B. V. Ukraine) оголосило про припинення своєї діяльності в Україні.

Як повідомлялося, у травні 2023 року Міністерство енергетики зазначало, що повномасштабне російське вторгнення призвело до призупинення майже всіх нафтогазових УРП, оскільки інвестори скористалися нормою про форс-мажор. У червні 2024 року заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що в Україні виконуються дві УРП з 12, сумарний видобуток вуглеводнів за якими перевищував на той час 100 млн куб. м.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1740
  0,0933
 0,23
EUR
 1
 45,0258
  0,0274
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6310  0,08 0,19 41,3052  0,08 0,19
EUR 44,6810  0,18 0,40 45,4924  0,23 0,50

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1450  0,05 0,13 41,1550  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес