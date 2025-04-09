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«Укрнафта» добуватиме вуглеводні на Олеській ділянці замість «Надра України»
17:21 08.04.2025 |
ПЕК (газ та електроенергія), Нафта, бензин, автогаз, Новини компаній
ПАТ "Укрнафта" буде реалізовувати угоду про розподіл продукції (УРП) на ділянці Олеська у Львівській та Івано-Франківській областях замість ТОВ "Надра Олеська", якою володіє НАК "Надра України".
"Надати згоду на передачу 100% прав та обов'язків ТОВ "Надра Олеська" на користь ПАТ "Укрнафта", - закріплено розпорядженням Кабінету міністрів України від 4 квітня 2025 року №304-р "Деякі питання реалізації Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Олеська", оприлюдненому на урядовому порталі.
Документом схвалено проєкт відповідного договору №1 про внесення змін до угоди про розподіл вуглеводнів (УРП - ІФ-У), які видобуватимуться у межах ділянки "Олеська", між державою Україна та ТОВ "Надра Олеська" від 5 листопада 2013 року.
Зазначений договір Кабмін уповноважив підписати заступника міністра енергетики Миколу Колісника.
Як повідомлялося, держава Україна, компанія "Шеврон Україна Б.В." і ТОВ "Надра Олеська" 5 листопада 2013 року уклали УРП з видобутку вуглеводнів на Олеськоій площі (Львівська та Івано-Франківська обл.).
Українською стороною УРП з розробки Олеської площі виступало ТОВ "Надра Олеська", яка є спільним підприємством державної НАК "Надра України" (частка в СП - 90%) і ТОВ "СПК-Геосервіс" (частка - 10%).
Проте Chevron у 2014 рОЦІ вирішила в односторонньому порядку вийти з проєкту освоєння Олеської площі. У липні 2014 року представництво "Шеврон Юкрейн Б. В." (Chevron B. V. Ukraine) оголосило про припинення своєї діяльності в Україні.
Як повідомлялося, у травні 2023 року Міністерство енергетики зазначало, що повномасштабне російське вторгнення призвело до призупинення майже всіх нафтогазових УРП, оскільки інвестори скористалися нормою про форс-мажор. У червні 2024 року заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що в Україні виконуються дві УРП з 12, сумарний видобуток вуглеводнів за якими перевищував на той час 100 млн куб. м.
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