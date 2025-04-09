Уряд дозволив Укрзалізниці продавати майно, вартість якого не перевищує ₴500 мільйонів

Кабінет міністрів дозволив АТ «Укрзалізниця» самостійно ухвалювати рішення про продаж майна балансовою вартістю до 500 млн грн.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«Кабінет міністрів України спростив процедуру розпорядження майном для Укрзалізниці. Йдеться про постанову "Про внесення змін до Порядку розпорядження майном акціонерного товариства "Українська залізниця". Відтепер компанія може самостійно, без погодження з урядом, ухвалювати рішення про відчуження майна, якщо його балансова вартість не перевищує 500 млн грн», - ідеться в повідомленні.

Ухвалене рішення дозволить розпочати реалізацію, зокрема, накопиченого металобрухту та щебеневої продукції.

Очікується, що Укрзалізниця зможе отримати 1,6 млрд грн від реалізації понад 218,6 тис. т брухту чорних металів, 233,4 млн грн - від продажу 3,8 тис. т брухту кольорових металів та сплавів, 788,6 млн грн - від продажу майже 7,5 млн т щебеневої продукції. Також компанія зможе отримати 5,2 млн грн від реалізації накопичених 553,5 т відпрацьованих моторних мастил.

У Мінрозвитку наголошують, що, крім додаткових доходів, це рішення має і практичне значення. Списані вагони, обладнання та інші матеріали не накопичуватимуться на коліях, що покращить безпеку руху. Також реалізація брухту дозволить забезпечити українську промисловість дефіцитною сировиною.

У міністерстві нагадали, що у жовтні минулого року уряд дозволив Укрзалізниці самостійно передавати майно в оренду на конкурентних засадах, якщо його балансова вартість не перевищує 500 млн грн. Відтоді компанія активізувала процес оренди через систему Prozorro.Продажі та передала в оренду 2,77 тис. кв.м площ.