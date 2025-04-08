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АНАЛІТИКА

Шість банків у березні отримали мільйонні штрафи за порушення у сфері фінмоніторингу

 

Національний банк у березні застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері протидії відмиванню доходів та валютного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, АТ "МІБ" оштрафували на 20,5 млн грн за неналежне виконання обов'язку щодо здійснення перевірки клієнтів, а також за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу.

Банк "Український капітал" отримав штраф у 20 млн грн за порушення вимог законодавства у часті неналежного виконання об'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів.

АБ "Південний" крім штрафу у 7,5 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу отримав додатковий штраф у 400 тис. грн за неналежне виконанні обов'язків щодо здійснення валютного нагляду.

За неналежне здійснення перевірки клієнтів та неналежне виконання ризик-орієнтованого підходу штраф у 5 млн здобув АТ "Правекс Банк".

За схожі порушення 4,1 млн грн штрафу отримав АТ "Сенс Банк", 2,05 млн грн - АТ АКБ "Львів".

Як повідомлялося, Держпродспоживслужба оштрафувала аптеки на понад 200 тисяч за завищені ціни на ліки.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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