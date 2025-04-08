У разі відновлення контролю над ЗАЕС на її запуск знадобиться два роки - керівник «Енергоатома»

Щоб перезапустити Запорізьку атомну електростанцію після повернення її під контроль України знадобиться два роки.

Про це заявив в.о. голови правління НАЕК «Енергоатом» Петро Котін в інтерв'ю The Guardian, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу компанії.

«Перезапуск окупованої Запорізької атомної електростанції під контролем росії буде небезпечним. А Україні знадобиться до двох років у мирний час у разі відновлення контролю над станцією», - сказав Котін.

Зазначається, що існують серйозні проблеми для відновлення роботи ЗАЕС: недостатня кількість охолоджувальної води, персоналу та зовнішнього електропостачання.

Котін наголосив, що Енергоатом готовий перезапустити станцію, але для цього необхідно вивести російські війська, розмінувати та демілітаризувати майданчик. Крім того, об'єкт може повернутися в експлуатацію лише після завершення 27 програм з безпеки, узгоджених з українським ядерним регулятором, у тому числі програм випробування ядерного палива в активній зоні реактора.

Як повідомлялося, НАЕК «Енергоатом» називає неприпустимим подальше перебування Запорізької атомної електростанції в умовах окупації та вважає технічно неможливим перезапуск станції росіянами.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Росія «професійно» управляє окупованою українською ЗАЕС і що перезапуск станції міг би бути можливим протягом місяців після потенційного укладання угоди про припинення вогню.

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує спроби Росії легітимізувати незаконний контроль над Запорізькою атомною електростанцією і закликає МАГАТЕ використовувати всі наявні механізми для посилення тиску на РФ.