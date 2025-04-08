Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У разі відновлення контролю над ЗАЕС на її запуск знадобиться два роки - керівник «Енергоатома»

 

Щоб перезапустити Запорізьку атомну електростанцію після повернення її під контроль України знадобиться два роки.

Про це заявив в.о. голови правління НАЕК «Енергоатом» Петро Котін в інтерв'ю The Guardian, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу компанії.

«Перезапуск окупованої Запорізької атомної електростанції під контролем росії буде небезпечним. А Україні знадобиться до двох років у мирний час у разі відновлення контролю над станцією», - сказав Котін.

Зазначається, що існують серйозні проблеми для відновлення роботи ЗАЕС: недостатня кількість охолоджувальної води, персоналу та зовнішнього електропостачання.

Котін наголосив, що Енергоатом готовий перезапустити станцію, але для цього необхідно вивести російські війська, розмінувати та демілітаризувати майданчик. Крім того, об'єкт може повернутися в експлуатацію лише після завершення 27 програм з безпеки, узгоджених з українським ядерним регулятором, у тому числі програм випробування ядерного палива в активній зоні реактора.

Як повідомлялося, НАЕК «Енергоатом» називає неприпустимим подальше перебування Запорізької атомної електростанції в умовах окупації та вважає технічно неможливим перезапуск станції росіянами.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Росія «професійно» управляє окупованою українською ЗАЕС і що перезапуск станції міг би бути можливим протягом місяців після потенційного укладання угоди про припинення вогню.

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує спроби Росії легітимізувати незаконний контроль над Запорізькою атомною електростанцією і закликає МАГАТЕ використовувати всі наявні механізми для посилення тиску на РФ.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0807
  0,1134
 0,28
EUR
 1
 45,0532
  0,4992
 1,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6310  0,08 0,19 41,3052  0,08 0,19
EUR 44,6810  0,18 0,40 45,4924  0,23 0,50

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0900  0,11 0,27 41,1150  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес