Фінансові новини
- |
- 08.04.25
- |
- 11:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
У разі відновлення контролю над ЗАЕС на її запуск знадобиться два роки - керівник «Енергоатома»
10:01 08.04.2025 |
Щоб перезапустити Запорізьку атомну електростанцію після повернення її під контроль України знадобиться два роки.
Про це заявив в.о. голови правління НАЕК «Енергоатом» Петро Котін в інтерв'ю The Guardian, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу компанії.
«Перезапуск окупованої Запорізької атомної електростанції під контролем росії буде небезпечним. А Україні знадобиться до двох років у мирний час у разі відновлення контролю над станцією», - сказав Котін.
Зазначається, що існують серйозні проблеми для відновлення роботи ЗАЕС: недостатня кількість охолоджувальної води, персоналу та зовнішнього електропостачання.
Котін наголосив, що Енергоатом готовий перезапустити станцію, але для цього необхідно вивести російські війська, розмінувати та демілітаризувати майданчик. Крім того, об'єкт може повернутися в експлуатацію лише після завершення 27 програм з безпеки, узгоджених з українським ядерним регулятором, у тому числі програм випробування ядерного палива в активній зоні реактора.
Як повідомлялося, НАЕК «Енергоатом» називає неприпустимим подальше перебування Запорізької атомної електростанції в умовах окупації та вважає технічно неможливим перезапуск станції росіянами.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Росія «професійно» управляє окупованою українською ЗАЕС і що перезапуск станції міг би бути можливим протягом місяців після потенційного укладання угоди про припинення вогню.
Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує спроби Росії легітимізувати незаконний контроль над Запорізькою атомною електростанцією і закликає МАГАТЕ використовувати всі наявні механізми для посилення тиску на РФ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Андрій Мельник став новим послом України при ООН
|«Вчимо школярів міфам про Зеленського?» Чому новий підручник з історії викликав обурення
|Норвегія виділяє ще понад €400 млн на снаряди для України
|Міжнародні резерви України у березні зросли на 5,6% - до $42,4 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У разі відновлення контролю над ЗАЕС на її запуск знадобиться два роки - керівник «Енергоатома»
|Олександр Сосіс викупив у Ахметова компанію зі страхування життя
|Кабмін погодив залучення додаткової позики від МБРР для Укргідроенерго
|НБУ відмітив збільшення концентрації на страховому ринку та визначив топ 20 ризикових СК
|Нафтогаз цьогоріч імпортував близько 800 мільйонів кубометрів газу
|У Кіровоградській області почали будувати ВЕС на 93 МВт. Гроші дає Укргазбанк
Бізнес
|Трамп руйнує плани Nintendo: японська компанія перенесла на невизначений термін старт попередніх замовлень Switch 2 у США
|Microsoft запустила пошуковик Copilot та зробила Copilot для Windows нативним
|Дослідження Microsoft: штучний інтелект знижує здатність до критичного мислення
|В Україні скорочується попит на вживані авто
|Intel і TSMC створюють спільне підприємство з виробництва чипів
|Samsung подає новий позов проти китайського виробника дисплеїв BOE
|TikTok ймовірно оштрафують на €500 млн за передачу даних з ЄС до Китаю — Bloomberg