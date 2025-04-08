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АНАЛІТИКА

Олександр Сосіс викупив у Ахметова компанію зі страхування життя

 Олександр Сосіс

Власник Альянс Банку Олександр Сосіс став контрольним власником страхової компанії "АСКА-Життя". Про це вона повідомила в понеділок в системі розкриття інформації SMIDA.

"4 квітня 2025 року товариством було отримано від Сосіса Олександра Йосиповича повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій товариства", – сказано в повідомленні.

Сосісу тепер належить 99,9% акцій страхової компанії.

Раніше він контролював 44,33% акцій, а решта 55,66% належали SCM Finance Limited.

Вперше про бажання Сосіса стати контрольним власником стало відомо у вересні 2024 року, коли він отримав дозвіл на концентрацію від Антимонопольного комітету.

На початку березня Економічна правда повідомила, що угоду погодили в Національному банку.

Зі слів Сосіса, він вирішив повернутися в страховий бізнес як "ентузіаст страхування життя".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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