У Кіровоградській області почали будувати ВЕС на 93 МВт. Гроші дає Укргазбанк

Українська компанія Energy Trade Group (ETG) почала будувати у Кіровоградській області вітроелектростанцію загальною потужністю 93 МВт.

Перший етап включає встановлення трьох вітрових турбін данського виробника Vestas загальною потужністю 18,6 МВт.

Компанія почала інвестувати в цей проєкт ще у квітні 2022 року, а тепер їй вдалося залучити фінансування від Укргазбанку.

Фінансування здійснюється за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародної фінансової корпорації (МФК), включаючи гарантію кредитного ризику.

Загальний обсяг фінансування цього етапу становить 26 млн євро.

Раніше сьогодні стало відомо, що група ОККО домовилася про залучення 157 млн євро фінансування на будівництво вітрової електростанції на Волині й вкладе близько 68 млн євро власних коштів.

Гроші надають Європейський банк реконструкції та розвитку (60 млн євро), Міжнародна фінансова корпорація (60 млн євро) і Чорноморський банк торгівлі та розвитку (37 млн євро).

Фінансування супроводжується гарантіями від ЄС та грантовою підтримкою Великої Британії у розмірі 3,8 млн фунтів стерлінгів.