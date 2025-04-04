Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Кіровоградській області почали будувати ВЕС на 93 МВт. Гроші дає Укргазбанк

 

Українська компанія Energy Trade Group (ETG) почала будувати у Кіровоградській області вітроелектростанцію загальною потужністю 93 МВт.

Перший етап включає встановлення трьох вітрових турбін данського виробника Vestas загальною потужністю 18,6 МВт.

Компанія почала інвестувати в цей проєкт ще у квітні 2022 року, а тепер їй вдалося залучити фінансування від Укргазбанку.

Фінансування здійснюється за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародної фінансової корпорації (МФК), включаючи гарантію кредитного ризику.

Загальний обсяг фінансування цього етапу становить 26 млн євро.

Раніше сьогодні стало відомо, що група ОККО домовилася про залучення 157 млн євро фінансування на будівництво вітрової електростанції на Волині й вкладе близько 68 млн євро власних коштів.

Гроші надають Європейський банк реконструкції та розвитку (60 млн євро), Міжнародна фінансова корпорація (60 млн євро) і Чорноморський банк торгівлі та розвитку (37 млн євро).

Фінансування супроводжується гарантіями від ЄС та грантовою підтримкою Великої Британії у розмірі 3,8 млн фунтів стерлінгів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3426
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 45,8531
  1,2192
 2,73

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9465  0,04 0,09 41,4931  0,10 0,24
EUR 45,1538  0,46 1,03 46,1396  0,66 1,45

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,18 0,43 41,2300  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес