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АНАЛІТИКА

На Волині побудують вітрову електростанцію на 147 МВт. Гроші дають міжнародні банки

 

Концерн "Галнафтогаз" (бренд ОККО) домовилося про залучення 157 млн євро фінансування на будівництво вітрової електростанції на Волині й вкладе близько 68 млн євро власних коштів. Про це LIGA.net повідомила пресслужба Міжнародної фінансової корпорації.

Гроші надають Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - 60 млн євро, Міжнародна фінансова корпорація (МФК) - 60 млн євро, Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) - 37 млн євро.

Фінансування супроводжується гарантіями від ЄС та грантовою підтримкою Великої Британії у розмірі 3,8 млн фунтів стерлінгів.

Отримувачами грошей стануть компанії Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь і Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь 3, які реалізуватимуть проєкт.

Загальна вартість проєкту 225 млн євро, тож частину грошей виділить сам Галнафтогаз.

Проєкт ВЕС передбачає будівництво вітряків загальною потужністю 147 МВт, які вироблятимуть щонайменше 380 ГВт-год відновлюваної електроенергії на рік та зменшать викиди CO₂ приблизно на 245 000 тонн на рік.

Це один з перших приватних проєктів з будівництва генерувальних потужностей після початку повномасштабного російського вторгнення, яке призвело до пошкодження значної частини енергетичної інфраструктури України.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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